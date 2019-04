Damit hätte zu Beginn der Staffel wohl niemand gerechnet… Ausgerechnet der schwerste Kandidat holt sich den Sieg und somit das Preisgeld von 50.000 Euro! Mario hat insgesamt 101,4 Kilo abgenommen und stellt mit diesem wahnsinnigen Gewichtsverlust einen neuen Rekord auf! So viele Kilos hat noch keiner in den neun Staffeln zuvor abgespeckt!

Mario startete mit lebensbedrohlichen 196,1 Kilo in die Show. Für ihn war es höchste Zeit etwas an seinem Leben zu ändern. Sein größter Ansporn war dabei seine Familie. „Sie war immer in meinem Kopf.“ Seine Ehefrau Janine ist unglaublich stolz auf seine Verwandlung! „Ich hab einen neuen Mann.“

Das sind die anderen drei Finalisten von „The Biggest Loser“ 2019:

Julian (26 Jahre, aus Werl), 2. Platz:

Startgewicht: 169,1 Kilo

Beruf: Student (Frühpädagogik)

Sein Ansporn: Er will endlich wieder Fußball spielen können! „Ich habe ein Kleidungsstück, das ich noch nie getragen habe: Das Trikot unserer Mannschaft. Die Trikots gehen nur bis XL.“

Wie viel hat Julian abgenommen? Julian hat 86,0 Kilo verloren. Das entspricht 50,86% seines Körpergewichts.

Michael (49 Jahre, aus Recklinghausen), 3. Platz:

Startgewicht: 151,1 Kilo

Beruf: Straßenbaumeister

Sein Ziel: Er möchte zum Vorbild für seinen Sohn werden, denn auch der hat in seinem jungen Alter schon mit Übergewicht zu kämpfen. „Ich habe mich schon sechs Mal bei „ The Biggest Loser

Wie viel hat Michael abgenommen? Michael konnte sein Gewicht um 49,97% reduzieren. Er wog beim Finale nur noch 75,6 Kilo.

Melanie (41 Jahre, aus Bingen), 4. Platz:

Startgewicht: 130,6 Kilo

Beruf: Tagesmutter

Ihr Ansporn: Endlich wieder tanzen und mit ihren Kindern spielen! „Ich möchte es schaffen, dass ich so lange wie möglich mit meinen Kindern leben kann.“

Wie viel hat Melanie abgenommen? Auch die Zweifach-Mama halbierte ihr Gewicht. Am Ende brachte sie noch 68,7 Kilo auf die Waage.

„The Biggest Loser“ 2019: Wer ist raus? Wer ist weiter? Hier findet ihr alle Kandidaten im Überblick:

Team Pink mit Trainerin Mareike Spaleck:

Mario, 39, Großweitzschen, Startgewicht: 196,1 Kilo

Michael, 49, Recklinghausen, Startgewicht: 151,1 Kilo

Kira, 24, Oberhausen, Startgewicht: 173,0 Kilo – raus nach Woche 2

Constanze, 36, Hamburg, Startgewicht: 130,8 Kilo – aus gesundheitlichen Gründen raus nach Woche 3

Alina, 19, Startgewicht: 121,6 Kilo – raus nach Woche 5

Anna-Lena, 23, Mönchengladbach, Startgewicht: 144,4 Kilo – raus nach Woche 5

René, 36, Bremerhaven, Startgewicht: 169,6 Kilo – raus nach Woche 7

Flo, 24, Burbach, Startgewicht: 167,9 Kilo – raus nach Woche 8

Annika, 28, Fahrerkrug, Startgewicht: 121,4 Kilo – raus nach Woche 10

Jenny, 28, Geislingen an der Steige, 138,0 Kilo – raus im Halbfinale

Team Petrol mit Trainer Ramin Abtin:

Julian, 26, Werl, Startgewicht: 169,1 Kilo

Melanie, 41, Bingen, Startgewicht: 130,6 Kilo

Linda, 25, Dresden, Startgewicht: 132,3 Kilo, raus nach Woche 1

Daniel, 29, Havixbeck, Startgewicht: 187,1 Kilo – aus gesundheitlichen Gründen raus nach Woche 3

Ole, 29, Elmshorn, Startgewicht: 171,6 Kilo – raus nach Woche 3

Pia, 29, Schwerte, Startgewicht: 114,1 Kilo – raus nach Woche 4

Tanja, 37, Karlsruhe, Startgewicht: 127,9 Kilo – raus nach Woche 4

Jens Patric, 22, Bobenheim-Roxheim, Startgewicht: 176,8 Kilo – raus nach Woche 6

Ercan, 27, Lahnstein, Startgewicht: 149,8 Kilo – raus nach Woche 10

Das sind die „The Biggest Loser“-Trainer

Die Kandidaten von „The Biggest Loser“ 2019 werden von drei hochqualifizierten Coaches trainiert und auf ihrem schweren Weg begleitet. Das sind die Trainer:

Camp-Chefin Dr. Christine Theiss: Die Ärztin und Profi-Weltmeisterin im Vollkontakt-Kickboxen betreut die „The Biggest Loser“-Kandidaten bereits seit der vierten Staffel. Hier findest du noch mehr Infos zu der Moderatorin.

Fitness-Experte Ramin Abtin: Ramin kann die Kandidaten perfekt in Form bringen. Bereits seit 2013 unterstützt der Kickbox-Weltmeister und Sportpädagoge die „The Biggest Loser“-Kandidaten bei ihrem Kampf gegen die Kilos. Hier erfährst du alles über den Sportler.

Fitnesscoach Mareike Spaleck: Die Sport-Expertin ist lizenzierte Fitnesstrainerin und hat verschiedene Zusatzqualifikationen abgelegt. Seit 2016 begleitet sie die Kandidaten auf ihrem anstrengenden Weg zu ihrem Traumgewicht. Noch mehr zu Mareike Spaleck findest du hier.

„The Biggest Loser" alle Infos:

The Biggest Loser Woche 12: Das Halbfinale

Kurz vor dem Finale müssen die Kandidaten bei gleich zwei Challenges in dieser Folge nochmal alles geben! In der ersten Challenge meistern die Kandidaten einen Parkour. In der zweiten Challenge beweisen sie ihre Geschicklichkeit und tragen Bauklötze einen steilen Hang hinauf.

Die Ergebnisse des Wiegens: Wer hat wie viel abgenommen?

Kandidat Startgewicht Aktuelles Gewicht Abgenommen Michael 151,1 kg 90,6 kg 60,5 kg Melanie 130,6 kg 79,8 kg 50,8 kg Jenny 138,0 kg 86,1 kg 51,9 kg Julian 169,1 kg 107,2 kg 61,9 kg Mario 196,1 kg 122,3 kg 73,8 kg

Damit muss Jenny so kurz vor dem Finale „The Biggest Loser“ verlassen! Michael, Melanie, Mario und Julian ziehen ins Finale!

The Biggest Loser Woche 11: Ein Todesfall erschüttert die Kandidaten

Nachdem die Teilnehmer bei einem Besuch in ihrer Heimat auf sich allein gestellt waren, treffen sie sich statt in Andalusien im winterlichen Österreich wieder. Vor dem großen Wiedersehen bekommen die Teilnehmer aber zuerst noch das langersehente Umstyling. So haben sich die Kandidaten noch nie gesehen – die Ergebnisse sind unglaublich!

Allerdings müssen die Kandidaten auch traurige Nachrichten verdauen. Ercans Vater ist mit 65 Jahren nach langer Krankheit verstorben ist. Doch Ercan kämpft weiter! Er hat es ihm versprochen!

Das sind die Ergebnisse des Wiegens der 11. Woche:

Kandidat Gewichtsverlust in Kilo Gewichtsverlust in Prozent Michael 56,6 kg 37,46 % Julian 59,9 kg 35,42 % Jenny 48,3 kg 35,00 % Melanie 45,4 kg 34,76 % Mario 68,0 kg 34,68 % Ercan 43,5 kg 29,04 % Annika 34,4 kg 28,34 %

Ercan und Annika rutschen unter die gelbe Linie! Das bedeutet das Aus für die beiden! Mario, Julian, Melanie, Jenny und Michael haben genug abgenommen, um in die nächste Runde zu kommen.

The Biggest Loser Woche 10: Sprung in die Tiefe

Der Einzelkämpfermodus zeigt den eisernen Willen der Kandidaten! Und die erste Herausforderung in dieser Folge hat es gleich ordentlich in sich: Bungee-Jumping von einer 30 Meter hohen Brücke! Annika, Michael, Julian, Jenny, Melanie und Ercan stürzen sich waghalsig in die Tiefe – nur Mario traut sich nicht zu springen. Danach folgt direkt die nächste Challenge: Die Teilnehmer müssen Orangen entsprechend ihres bereits abgenommenen Gewichts den Berg hochtragen. Annika holt sich den Sieg der Challenge und damit einen Gewichtsbonus von 1,5 Kilo.

Beim Wiegen folgt dann die große Überraschung: Alle Kandidaten kommen eine Runde weiter!

The Biggest Loser Woche 9: Ab jetzt heißt es jeder gegen jeden!

Die Teams sind aufgelöst und es gilt der Einzelkämpfermodus für die Kandidaten! Ab jetzt kann sich keiner mehr auf seinen Teampartner verlassen! Die erste Challenge gewinnt die zurückhaltende Jenny und bekommt dafür einen Gewichtsbonus.

Bei der zweiten Challenge werden die Kandidaten auf eine harte Probe gestellt. Es lockt ihnen Immunität. Als Gegenleistung müssen sie Marshmallows essen… nicht alle Kandidaten widerstehen der Versuchung.

Am Ende stehen in der 9. Folge die Challenge-Gewinnerin Jenny und Flo unter der gelben Linie. Die Gruppe entscheidet sich gegen den vermeintlich stärkeren Konkurrenten Flo!

The Biggest Loser Woche 8: Aus Feinden werden Teampartner

In der 8. Folge werden die Teampartner neu verteilt. Ab jetzt bestehen die Teams aus folgenden Dreiergruppen:

Melanie, Mario und Flo

Annika, Michael und Julian

Jenny, René und Ercan

Für René und Ercan hätte es nicht schlimmer kommen können – die beiden Rivalen verstecken nicht, dass sie sich gegenseitig nicht ausstehen können! Trotzdem gewinnen sie zusammen die Challenge der Folge. Können aus Feinden doch noch Freunde werden?

Ercan erhält außerdem traurige Nachrichten aus seiner Heimat – sein kranker Vater liegt im Sterben! Er beschließt „The Biggest Loser“ kurzfristig zu verlassen und sich um seinen Vater zu kümmern.

Am Ende der Folge muss René seinen Koffer packen.

The Biggest Loser Woche 7: Stress im Camp!

So langsam setzt der Lagerkoller bei den Teams ein! Die Kandidaten sind genervt voneinander und es gibt Stress! Für Abwechslung sorgt in dieser Folge eine verrückte Challenge: Die Kandidaten ziehen einen 30-Tonner. Das Team aus Mario, Annika, René, Michael und Jenny gewinnt und sichert sich somit einen entscheidenden Gewichtsbonus. Aus dem Verlierer-Team landen Ercan und Jens unter der gelben Linie. Am Ende entscheidet sich das Team gegen Jens und er muss sich verabschieden!

The Biggest Loser Woche 6: Die Duos kämpfen nicht mehr miteinander, sondern gegeneinander!

In der Challenge in der 6. Folge treten die Teampartner aus den Duos gegeneinander an! Es geht um einen Gewichtsbonus von 500 Gramm. Dafür müssen die Teilnehmer eine Kugel den Berg hinaufrollen.

Duell: Jenny schlägt Mario Duell: Julian schlägt Melanie Duell: Alina schlägt Michael Duell: Anika schlägt Flo Duell: René schlägt Anna-Lena Duell: Ercan schlägt Jens

Jenny gibt alles und gewinnt die Challenge mit einer Bestzeit! Und wieder einmal ist die Challenge das entscheidende Zünglein an der Waage! Die Verlierer Alina und Anna-Lena müssen ihren Abnehm-Kampf zu Hause alleine weiterführen!

The Biggest Loser Woche 5: Ein Schock für die Kandidatin Pia!

Für Jens beginnt die Woche in der 5. „The Biggest Loser“-Folge erdenklich schlecht! Er hat sich einen Magen-Darm-Virus eingefangen und ist bei allen Aktivitäten eingeschränkt. Vielleicht hatte sich Pia durch die Schwäche von Jens zu sicher gefühlt, denn beim Wiegen kommt der große Schock: statt abzunehmen hat Pia in dieser Woche zugenommen! Die anderen Teilnehmer sind enttäuscht von ihr und sie wird von ihrem Team nach Hause geschickt.

The Biggest Loser Woche 4: Constanze und Daniel brechen aus gesundheitlichen Gründen ab!

Leider werden die gesundheitlichen Beschwerden bei Constanze und Daniel in dieser Woche so schlimm, dass sie das Camp verlassen müssen. Für Constanze kommt ein Ersatz-Teilnehmer ins Camp: Alina!

Beim Wiegen rutschen Tanja und Ole unter die gelbe Linie, da sie prozentual am wenigsten Gewicht verloren haben. Am Ende muss jedoch nur Ole gehen. Tanja darf für den ausgeschiedenen Daniel bleiben.

The Biggest Loser Woche 3: Die Motivation lässt nach!

Die Coaches ziehen beim Training härtere Seiten auf! Damit kommen nicht alle Kandidaten zurecht. Einige verlieren ihre Motivation.

Bei den Challenges siegt eindeutig Team Pink. Das nützt ihnen aber beim Wiegen nichts, denn da gewinnt Team Petrol! Deshalb muss Kira nach nur 1,4 Kilo Gewichtsverlust schon wieder zurück nach Hause fliegen.

The Biggest Loser Woche 2: Ab nach Spanien!

Die Kandidaten kommen in ihrer Villa in Andalusien an. Es zeigt sich aber schnell, dass hier kein Entspannungsurlaub angesagt ist! Ab jetzt wird hart trainiert!

Die erste Challenge gewinnt Team Pink und verdient sich damit einen Gewichtsbonus von 1,5 Kilo. Beim Wiegen dann die große Überraschung: Mario hat bereits über 17 Kilo verloren – ein neuer Rekord bei „The Biggest Loser“!

Aus dem Verlierer-Team muss sich die erste Kandidatin verabschieden: Für Linda geht es direkt wieder zurück nach Deutschland…

The Biggest Loser Woche 1: aus 50 mach 18 – nur wenige Kandidaten dürfen mit ins Camp!

Nur wer die ersten Herausforderungen im Münchner Olympiastadion meistert, hat eine Chance mit ins Camp zu fliegen. Dafür werden die Kandidaten mit sich selbst konfrontiert: Im Raum der Wahrheit fließen einige Tränen! Für den zweiten Test müssen die Kandidaten aus sieben Metern Höhe auf ein Luftkissen springen. Hier zeigt sich, wer wirklich genug Ehrgeiz für das Camp hat!

