Der Feind aus der Vergangenheit

Die siebte Woche bei "The Biggest Loser" startet für die Kandidaten mit einem Schock: Sie werden von ihren Coaches Ramin und Petra mit der Vergangenheit konfrontiert. Ramin lässt seine Kandidaten aus Team Blau mit Rucksäcken trainieren, in denen sich das Gewicht befindet, das sie in den vergangenen Wochen bereits verloren haben. Alltägliche Aufgaben wie das Schuhbinden oder das Aufstehen aus dem Bett werden auf einmal wieder zu echten Herausforderungen.

Ramin erklärt den Sinn der Aufgabe: "Mit der Zeit wird man ein bisschen betriebsblind. Die Gewichte sind eine Erinnerung." Als die Kandidaten nach und nach die Gewichtsäckchen aus ihren Rucksäcken entfernen durften, löst das bei ihnen große Emotionen aus. Gerade die 50-jährige Claudia ist nach der Trainingseinheit sehr traurig. "Es ist schon erschreckend, wie man vor Augen geführt bekommt, wie man im Alltag gelebt hat", sagt sie. "Es darf nie wieder so sein, dass sich Hinlegen und Schuhbinden so anfühlt."

Auch Sascha bewegt es, dass er vor "The Biggest Loser" so viel Gewicht mit sich herumgetragen hat. Jetzt sieht er endlich bildlich, was er seit sieben Wochen geleistet hat.

Petra setzt beim Training mit Team Rot ebenfalls auf harte Tatsachen. Die Sportlerin zeigt ihren Kandidaten jeweils das erste Bild, das bei "The Biggest Loser" von ihnen gemacht wurde. Die 47-jährige Sigi findet das Bild ganz schrecklich, ist aber auch stolz auf sich. "Wie konnte ich das ausblenden, habe ich in zwei Welten gelebt", fragt sie sich. "Ich sehe aus wie 500 Jahre alt. Jetzt fühle ich mich wie mein Herz, 20 Jahre alt."

Abdi legt - nachdem er sein früheres Ich auf dem Bild gesehen hat - gleich noch ein paar Sprints mehr auf dem Laufband zurück. Petra fragt ihn: "Wer ist das?" Sie findet es unglaublich, welche Entwicklung Abdi persönlich in den letzten Wochen durchgemacht hat. So positiv kommt die Vergangenheit bei Tabea, die mit 121,7 Kilo in "The Biggest Loser" startete, nicht an. Die 30-jährige Erzieherin ist nervlich am Ende: "Ich wusste, ich bin dick. Aber ich habe mich nie so wie am Bild wahrgenommen."

Als Petra Kandidatin Sarah ihr Bild zeigt, merkt sie, dass diese total frustriert ist. Das liegt nicht nur daran, dass sie sich selbst auf ihrem Bild nicht wiedererkennt. Wegen eines Kniegelenksergusses muss Sarah sich auf Anordnung des Team-Arztes zwei Wochen lang im Training zurückhalten. Beim Boxen mit Coach Petra kann die 30-Jährige dann ihre ganze Wut herauslassen. Ihr Knie wird bei dieser Übung geschont.

Spannend bis zum Schluss: Der Trainingswettkampf

In Folge 7 von "The Biggest Loser" kämpfen die Kandidaten aus Team Blau und Team Rot im Trainingswettkampf gegeneinander um einen Ausflug im Geländebuggy auf der Insel Naxos. So schnell wie möglich müssen die Kandidaten auf einer Wiese verstreut liegende Stationen mit Zahlen von 1 bis 10 nach der Reihe ablaufen. Die Zahlen werden nach jedem Lauf wieder vermischt und der Kandidat, der als nächster an der Reihe ist, hat aus Fairnessgründen bis zum Start verbundene Augen.

Gleich zu Beginn setzt sich Sascha mit Team Blau an die Spitze. Coach Ramin ist stolz auf den Heilerziehungspfleger: "Sascha bewegt sich sehr athletisch und sehr sportlich, nicht wie ein Mensch mit Übergewicht." Den Sieg kann den Blauen aber Team Rot noch streitig machen. Abdi legt kurz vor Schluss einen blitzschnellen Lauf hin und sichert seinem Team die Fahrt mit dem Geländebuggy.

Challenge Woche 7: 999 Burpees