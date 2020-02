Die neue Woche 6 bei "The Biggest Loser" 2020 beginnt mit einer Trainingschallenge: Beide Teams müssen es in einem überdimensionalen "Vier gewinnt"-Feld am Strand schaffen, vier blaue oder vier rote Steine in eine Reihe zu bringen. Team Blau gewinnt und darf sich über das erste Sprudelwasser seit Wochen freuen. Team Rot ist enttäuscht – aber hochmotiviert für die große Challenge.

Erfolgserlebnis für Sascha

Sascha aus Team Blau hatte bereits vor dem Camp mit Bluthochdruck zu kämpfen – drei verschiedene Blutdrucksenker musste er bislang nehmen. Doch nach den paar Wochen im Camp hat Dr. Christian Westerkamp eine tolle Nachricht für ihn: Sein Blutdruck hat sich normalisiert und er braucht keine Tabletten mehr!

Motivation der Coaches vor der Challenge

Nach etwas Spaß am Strand geht es ans Training. Doch irgendwie scheint zunächst die Luft bei allen raus zu sein. Mit Post und Andenken von Zuhause wollen Ramin und Petra ihre Teams aufheitern. In der vergangenen Woche durfte Team Blau nach einer gewonnenen Trainingschallenge Post von Zuhause öffnen. In dieser Woche überrascht Petra ihr Team mit kleinen Andenken von Familie und Freunden.

Aber auch Team Blau bekommt eine moralische Unterstützung, damit sie die nächsten Wochen nicht aufgeben, sondern weiterkämpfen: Jeder bekommt eine Collage mit kleinen Briefen und Fotos von den Lieben daheim.

Die Taktik scheint aufzugehen: Beide Teams gehen wieder motiviert ins Training. Das ist aucj nötig, um sich auf die bevorstehende Challenge vorzubereiten. Immerhin möchte Team Blau eine Revanche für die verlorene Challenge aus der vorangegangenen Woche.

Challenge Woche 6: Wer hat die dicksten Steine?

In dieser Woche müssen die Teams für die Challenge ausnahmsweise das schwerste Gewicht auf die Waage bringen – aber natürlich nicht das eigene. Es geht darum; Steine aus dem Wasser zu suchen und für das Team zu sammeln. Doch das entpuppt sich als keine sehr leichte Aufgabe, denn die dicksten Brocken sind auch fest im Boden. Am Ende schafft es erneut Team Rot, die Challenge zu gewinnen und sich damit den Gewichtsbonus von 3 kg auf der Waage zu sichern.

Dicke Luft bei Team Blau: Ist Tülay schuld?

Nach der erneuten Niederlage gegen Team Rot macht sich in Team Blau der Frust breit. Werner und Tülay hatten lange vergeblich nach großen Steinen gesucht und dadurch wertvolle Zeit verschenkt. Deshalb ist vor allem Tulay mit sich selbst unzufrieden und reagiert empfindlich auf Ramins Kritik Er kann nicht verstehen, warum Tülay sich nicht an die Team-Absprache gehalten hat. Sie wiederum denkt, dass nur sie kritisiert wird. Ramin bittet sie, eine andere Einstellung zu entwickeln. Sei fühlt sich zu sehr unter Druck gesetzt. Im späteren Einzelgespräch klären die beiden ihren Zwist. Ramin spornt sie noch weiter an.

Die Angst vor dem großen Wiegen

Vor dem großen Wiegen liegen die Nerven im Camp blank. Alle fürchten, dass sie ihre eigenen Wochenziele nicht erreichen können. Vor allem Sarah setzt sich selbst unter Druck: Sie will unter die 100-Kilo-Marke rutschen. Dafür fehlen ihr zwei Kilo.

Wie gewohnt, müssen im Wechsel Kandidaten aus Team Blau und Team Rot auf die Waage. Daniel (Team Rot) macht den Anfang – und legt mit -5,4 Kilo ordentlich vor. Auch alle anderen erzielen gute Ergebnisse. Claudia schafft unter den Frauen das Rekord-Ergebnis der Woche: 4,5 Kilo konnte sie weniger auf die Waage bringen. Sarah schafft es, als erste Kandidatin aus Staffel 15, ihr Ziel zu erreichen: 2,2 Kilo bringt sie weniger auf die Waage und wiegt erstmals seit über 10 Jahren unter 100 kg. Nur Abdi ist von seinem Gewichtsverlust von 1,2 kg enttäuscht.

Wer muss in Woche 6 gehen?

Gehen muss Abdi am Ende aber dennoch nicht – Team Rot gewinnt das Wiegen und kann so das ganze Team vor einem weiteren Verlust bewahren. Team Blau muss sich zwischen Sascha und Werner entscheiden. Schweren Herzens votieren alle einstimmig für Werners Abschied – obwohl sich keiner von dem sympathischen Kandidaten verabschieden möchte. Er verspricht, bis zum Finale weiter abzunehmen.

Wer ist noch dabei?

Du willst gerne wissen, welche Kandidaten noch im Camp dabei sind? Oder, wer schon alles gehen musste? Dann schau hier in unsere Übersicht aller Kandidaten aus Staffel 11.