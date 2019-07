The Biggest Loser: In Staffel 11 ohne Mareike Spaleck

Fitnessmodel und Personal Trainerin Mareike Spaleck konnte die " The Biggest Loser"-Kandidaten nicht nur mit ihrer Energie und ihrer Lebensfreude anstecken und so zu Höchstleistungen bringen, sie war auch von 2016 bis 2019 eine liebevolle Ansprechpartnerin. Sie weinte, lachte und jubelte gemeinsam mit den Teilnehmern und brachte sie in jeder Folge dazu, über sich hinauszuwachsen.

Gemeinsam mit ihrem Kollegen Ramin Abtin und der Camp-Chefin Christine Theiss bildete sie das Herz der Show, das den Kandidaten beim Abnehmen half und sie im Kampf gegen die Kilos unterstützte, damit sie in ein neues, gesundes Leben starten können. Sie zeigte den Teilnehmern, wobei es beim Training ankommt, um den Körper beim Abnehmen optimal zu stählen. Leider verlässt sie die Show und wird in Staffel 11 von “The Biggest Loser” nicht mehr in den neuen Episoden dabei sein.

Gemeinsam mit ihrem Mann Siggi Spaleck will sie weiter an ihrer Karriere als Trainerin und Ernähungsexpertin arbeiten, um noch mehr Menschen Motivation zu schenken und um sie auf ihrem Weg zu begleiten, ein gesundes Leben zu führen.

Mareike freut sich auf neue Herausforderungen

Mareike blickt auf eine schöne Erfahrung zurück: "Ich war vier Jahre lang Coach bei 'The Biggest Loser', habe fantastische Kandidaten kennengelernt und sie auf ihrem Weg in ein neues Leben begleitet, durfte unglaublich viele Gänsehautmomente erleben und konnte mit einem Team zusammenarbeiten, das mit Herzblut bei der Sache ist. Diese Erfahrung möchte ich nicht missen!", erklärt sie.

Dennoch sei es Zeit, weiterzuziehen: "Man soll aufhören, wenn es am Schönsten ist. Jetzt freue ich mich auf neue Herausforderungen, möchte mich als Coach noch mehr dem Thema Ernährung widmen. Ich habe vor vielen Jahren ein Ernährungskonzept entwickelt, das auf intuitiven Essen basiert, und damit möchte ich die Menschen in Zukunft noch mehr begeistern. Aber eines ist jetzt schon sicher: Ganz aus dem TV verschwinden werde ich nicht…"

Wir wünschen der herzlichen Frohnatur alles Gute

Auf sat1.de findet ihr spannende Infos zu Mareike Spaleck und ihren Kollegen. Hier könnt ihr euch ebenso ganze Folgen der Jubiläumsstaffel Nummer 10 und zahlreiche Videos mit Mareike ansehen. Zudem findet ihr hilfreiche Tipps rund um Gesundheit, Fitness, Ernährung und Sport sowie Übungen und Rezepte, um auch zuhause fit zu werden und gesund abzunehmen.