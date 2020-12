Wann läuft "The Biggest Loser" 2021?

"The Biggest Loser" startet am 03. Januar 2021 schon in die zwölfte Staffel. In insgesamt 14 Folgen kämpfen sich die Kandidaten vom Abnehm-Camp auf der griechischen Insel Naxós bis ins große Finale. Die große Auftaktfolge startet um 16:30 Uhr, die weiteren Folgen zeigt SAT.1 jeweils sonntags um 17:30 Uhr.

Das kannst du dir niemals merken? Mit diesem bequemen Überblick zu allen Sendeterminen und Sendezeiten von "The Biggest Loser" 2021 schaffst du es garantiert immer pünktlich vor den Fernseher:

Folge 1: Sonntag, 03. Januar 2021, um 16:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 2: Sonntag, 10. Januar 2021, um 17:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 3: Sonntag, 17. Januar 2021, um 17:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 4: Sonntag, 24. Januar 2021, um 17:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 5: Sonntag, 31. Januar 2021, um 17:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 6: Sonntag, 07. Februar 2021, um 17:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 7: Sonntag, 14. Februar 2021, um 17:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 8: Sonntag, 21. Februar 2021, um 17:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 9: Sonntag, 28. Februar 2021, um 17:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 10: Sonntag, 07. März 2021, um 17:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 11: Sonntag, 14. März 2021, um 17:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 12: Sonntag, 21. März 2021, um 17:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Halbfinale: Sonntag, 28. März 2021 in SAT.1 und auf Joyn

Finale: Sonntag, 04. April 2021, in SAT.1 und auf Joyn

Im Clip: "The Biggest Loser" 2021 - Startschuss in ein neues Leben

Folge verpasst?

Du hast doch einmal eine Ausstrahlung von "The Biggest Loser" verpasst? Oder du hast grundsätzlich zur TV-Ausstrahlung keine Zeit? Das ist kein Problem! Auf sat1.de kannst du alle Highlights der Sendungen auch nach der Ausstrahlung online anschauen. Außerdem kannst du hier die wichtigsten News lesen, erfährst, wer raus ist und bekommst jede Menge Informationen zu den Kandidaten und deren Entwicklung.

