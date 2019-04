In der letzten Woche vor dem großen Finale besiegeln die Kandidaten ihre körperliche Verwandlung mit einem Abschiedsritual. Bevor es am nächsten Tag zum entscheidenden Wiegen geht, müssen sich die Kandidaten nun von ihrem alten Ich verabschieden. Seht am Sonntag selbst, welche schlechten Angewohnheiten, Sorgen und Probleme die „ The Biggest Loser“-Halbfinalisten hinter sich lassen wollen. Nicht nur für Melanie wird der Abschied emotional und sehr befreiend.

Auch die Trainer sind sehr stolz auf den Fortschritt ihrer Schützlinge! Mareike: „Wir durften hier beobachten, dass ihr es auch ohne uns schafft.“ Beide wollen den Kontakt zu den Kandidaten auch unbedingt nach der Show noch halten. Ramin: „Wir werden auch in Zukunft für euch da sein, aus Fremden wurden Freunde!“

Es wird für alle immer schwerer sich von einem der Kandidaten zu verabschieden. Wen trifft es diese Woche? Wer muss seinen Traum so kurz vor dem Finale aufgeben und nach Hause fahren? Den emotionalen zweiten Teil des Halbfinales von „The Biggest Loser“ seht ihr am Sonntag um 17.45 Uhr in SAT.1!