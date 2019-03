Ercan ist total aufgewühlt – er hat schlechte Nachrichten von zu Hause bekommen. Sein Vater liegt im künstlichen Koma. Ercan macht sich große Sorgen und möchte sofort zu seinem kranken Vater reisen. Ramin unterstützt ihn bei seinem Vorhaben. "Es ist natürlich ganz klar, dass Ercan sofort in einer solchen Situation die Möglichkeit bekommt, das Camp zu verlassen und zwar auf dem schnellsten Weg. Und auf jeden Fall auch die Möglichkeit bekommt, hier wieder zurückzukommen." Auch René fühlt mit seinem Rivalen mit: „Ich weiß, wie das ist. Ich habe meinen Papa auch gepflegt, bis er gestorben ist. Ich konnte das nachfühlen, dass er da direkt nach Hause wollte.“ Mit gemischten Gefühlen verlässt Ercan vorerst " The Biggest Loser".

Doch dann die große Überraschung beim Training am Strand: Ercan kommt zurück ins Camp. Alle Kandidaten freuen sich, dass er weiter mit ihnen gegen seine Kilos kämpft. Ercan erklärt, er ist für seinen Vater zurück ins Camp gekommen. Er will es für ihn durchziehen, denn er ist sich sicher, sein Vater hätte das so gewollt. Schafft Ercan es, sich weiter auf "The Biggest Loser" zu konzentrieren oder muss er das Camp doch endgültig verlassen?