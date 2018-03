„The Biggest Loser“ Coach Mareike Spaleck zeigt sich mega hot in der April-Ausgabe des Playboy. Die knackigen Kurven der 31-Jährigen Fitness-Trainerin können sich wirklich sehen lassen. Aber wie bleibt sie nur so fit? "Viermal die Woche, je eine Stunde Krafttraining“ so Mareikes Fitness-Geheimnis.

Mareike treibt regelmäßig Sport

© Thomas Fiedler für Playboy April 2018

Dazu regelmäßiger Ausdauersport. Sie legt viel Wert darauf, den ganzen Körper zu trainieren, weil nur so eine gut geformte Figur erreicht werden kann. Und das kann man bei ihr durchaus sehen. Auch eine gesunde Ernährung ist für Mereike Spaleck natürlich selbstverständlich.

Besonders stolz wird wohl auch ihr Ehemann sein: "Ich bin glücklich verheiratet mit einem Personal Trainer, der übrigens 2014 den Titel 'Mister Adonis' gewonnen hat". Klingt nach einem gutaussehenden Paar, das bestimmt auch öfter zusammen trainiert.

Seit 2016 ist Mareike Spaleck Coach bei „The Biggest Loser“

Bereits seit über 2 Jahren bringt Mareike Spaleck die Kandidaten bei "The Biggest Loser" schon zum Schwitzen. In der sktuellen Staffel trainiert sie das Team Grün unter der andalusischen Sonne. Sie hofft, dass es so viele ihrer Schützlinge wie möglich bis ins Finale schaffen.

