Mega erfolgreiche Musiker, TVOG-Coaches, "Sing meinen Song"-Hosts – jetzt moderiert ihr "The Mole" in SAT.1. Kanntet ihr das Format? Was hat euch an diesem Job gereizt?

Nein wir kannten das Format nicht. Gereizt hat uns die Moderation in einer TV-Show zu übernehmen, wo es für uns zum ersten Mal nicht um Musik oder unsere Expertise als Musiker geht. Die Vorlagen aus den Niederlanden haben uns sofort begeistert!

Wusstet Ihr, wer der Mole ist? Oder habt ihr mitgerätselt?

Nein, wir wollten es auch von Anfang an nicht wissen, um genauso mit zu fiebern und mit zu rätseln!

Hattet ihr beide eine Wette laufen, wer der Mole ist?

Die ganze Zeit. Und das krasse war, unser Verdacht hat sich nach jeder Elimination, also jedes Mal, wenn ein Kandidat die Gruppe verlassen musste, wieder komplett gedreht. Bis zum Ende waren wir unsicher.

"The Mole" dürfen die Zuschauer auf gar keinen Fall verpassen, weil …

Es zieht dich rein, es fesselt dich, es gibt nichts Vergleichbares im deutschen Fernsehen!

Argentinien ist für uns …

Ein unglaublich facettenreiches Land und atemberaubende Landschaften.

"The Mole" war für uns …

Ein siebenwöchiges unbeschreibliches Abenteuer!

Noch nie waren wir am Stück so lange zu zweit unterwegs. Es war also auch diesbezüglich eine Herausforderung für uns – aber wir haben sie gemeistert und hatten eine phantastische Zeit!