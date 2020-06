Das sind die Finalisten von "The Mole"

Sie haben lange gekämpft, sich in den Challenges bewiesen und sich gegen die anderen Kandidaten behauptet: Yves, Martin und Colleen sind die Finalisten von "The Mole" 2020. Sie wussten am meisten über den Mole und ihre Scanner leuchteten nach dem Quoting grün.

Im Halbfinale hat das Trio Jessica und Aaron mit viel strategischem Geschick und einer guten Menschenkenntnis hinter sich gelassen. Doch nur einer kann am Ende gewinnen. Welcher Finalist kann sich bei "The Mole" durchsetzen?

Wer ist der Mole?

Nächste Woche erfährst du endlich, wer sich den Titel von "The Mole" 2020 schnappt und bis zu 100.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nimmt. Aber nicht nur das! Es bleibt schließlich immer noch die Frage: Wer ist eigentlich der Mole und sabotiert die Gruppe?

Ist es die zurückhaltende Psychologie-Studentin Colleen? Will Profisportler Martin der Gruppe das Preisgeld streitig machen? Oder ist doch Yves, der "The BossHoss" gerne mit seinen Nachfragen in den Wahnsinn treibt, der Mole?

Wann findet das Finale statt?

Wer gewinnt "The Mole"? Der Sieger wird im großen Finale am Mittwoch, den 24. Juni 2020, gekürt. Schalte einfach pünktlich zur gewohnten Sendezeit um 20:15 Uhr in SAT.1 ein und drücke deinem Favoriten die Daumen.

Du kannst das Finale nicht im Fernsehen verfolgen? Direkt nach der Ausstrahlung kannst du dir die Folge auch kostenlos online auf SAT1.de oder Joyn ansehen.