The Mole - Wem kannst du trauen?

Silvia ist bei "The Mole" raus

Eigentlich schien Erzieherin Silvia bei "The Mole" 2020 zumindest vorübergehend sicher zu sein. Schließlich war gerade erst Samara ausgeschieden. "The Mole" sorgt jedoch für große Überraschungen! Samara durfte um eine zweite Chance in der SAT.1-Show kämpfen. Dafür musste sie ein Rätsel lösen, was ihr nur mit der Unterstützung der anderen Kandidaten gelingen konnte.

Zuerst sehr zaghaft, halfen Samara ihre Konkurrenten schlussendlich doch und der 32-Jährigen gelang die Rückkehr. Was die Kandidaten nicht wussten: Sie sind nun einer zu viel und jemand muss stattdessen gehen. Die "The Mole"-Moderatoren " The BossHoss" verkünden die schlechte Nachricht und auch gleich, wen es treffen wird: Der Kandidat mit dem zweitschlechtesten Ergebnis im Quoting wird die Show verlassen.

Das bedeutet, dass Silvia ihre Koffer packen und nach Hause reisen muss. Sie bleibt jedoch nicht der letzte Exit in Folge 3.

Auch Wolfgang scheidet aus

Die Kandidaten kommen kaum zum Durchatmen! Nach Silvias Exit scheidet zusätzlich der 66-jährige Wolfgang aus. Nachdem nach und nach alle anderen Kandidaten beim Scanner nach dem Quoting grünes Licht bekamen, zeichnete sich das bereits ab.

Wolfgang und Silvia sind nicht der Mole. Aber wer könnte es dann sein? Hier findest du alle Fragen, die den Kandidaten bisher im Quoting gestellt wurden. Wer weiß, vielleicht errätst du den Mole ja schon vor den Kandidaten.

