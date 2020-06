The Mole - Wem kannst du trauen?

Unerwartet: Colleens Scanner leuchtet rot

" The BossHoss" bitten wie immer zur Elimination. Langsam wird die Luft für die verbliebenen fünf Kandidaten bei "The Mole" immer dünner. Wer von ihnen schafft es ins Halbfinale?

Als erster Kandidat tritt Aaron an den Scanner. Leuchtet das Gerät rot, muss er seine Sachen packen. Leuchtet es dagegen grün, geht es für den 25-Jährigen direkt in die nächste Runde. Er hat Glück und es gibt grünes Licht!

Nach Aaron ist Colleen an der Reihe. Die Psychologie-Studentin bekommt einen roten Scanner und wird direkt von "The BossHoss" nach draußen eskortiert. Martin ist schockiert: "Okay, interessant. Dieses Spiel hat so viele Mindfucks!" Der Profisportler hatte Colleen als Mole fest auf dem Schirm. Aber da wäre ja noch etwas!

Die Elimination geht weiter

Jessica dürstet es nach Whiskey, Sekt oder Champagner. Für die Kandidaten ist aber keine Zeit, um durchzuatmen und sich zu entspannen. Denn: Die Elimination ist noch nicht vorbei und auch der Rest muss an den Scanner. Wer hat im Quoting neben Colleen am schlechtesten abgeschnitten?

Aaron hat mit einem solchen Plot Twist schon gerechnet und auch Martin kommentiert: "Wir hatten noch nie eine Elimination, bei der alles straight abgelaufen ist." Yves und Martin sind beide weiter. Die 53-jährige Servicekraft Jessica bekommt dagegen das zweite rote Licht des Abends.

"Ihr bekommt von uns noch eine Chance, um ins Spiel zurückzukehren!"

Einer kann seine Freude über Jessicas Ausscheiden nicht verbergen: Germanistik-Student Aaron. Er geriet in der SAT.1-Abenteuershow immer wieder mit der 53-Jährigen aneinander.

Zu früh gefreut, Aaron! Auf einmal geht ein Bildschirm an, auf dem die vermeintlich ausgeschiedenen Frauen in einem Raum zu sehen sind. Martin, Yves und Aaron können die beiden im Gegensatz zu den Zuschauern jedoch nicht hören.

"Sind wirklich alle anderen grün?", fragt Colleen ungläubig nach. "Ja", antwortet Jessi, "Und in diesem Spiel bedeutet das den Tod." Nicht ganz richtig, Jessica. Wenige Sekunden später verkünden ihnen Alec Völkel und Sascha Vollmer: "Ihr bekommt von uns noch eine Chance, um ins Spiel zurückzukehren!"

Ob beide Kandidatinnen den Sprung zurück in die Sendung schaffen oder ob nur eine das Glück hat, erfährst du bei "The Mole – Wem kannst du trauen?" nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr in SAT.1.

Das könnte dich auch interessieren: