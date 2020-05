Im Quoting gibt es am Ende jeder Sendung Fragen mit Indizien zur Identität des Moles. Außerdem entscheidet sich dabei, wer die Show verlassen muss. Hier erklären wir dir die Spielregeln und verraten dir die Fragen, die die Kandidaten nach Folge 1 und Folge 2 beantwortet haben.

Quoting: Die 20 Fragen über den Mole

Jede Woche müssen die Kandidaten in einem Quoting ihr Wissen über den Mole unter Beweis stellen. In einem Test warten 20 Fragen über den Mole auf sie. Wer am wenigsten Fragen richtig beantwortet, scheidet aus. Der Mole schneidet im Test immer am besten ab, denn er kennt sich und damit alle Antworten. Er bleibt damit bis zum Schluss im Spiel.

Darum geht es in den Fragen an die Kandidaten

Die Fragen unterteilen sich in drei Kategorien: Allgemeines, Challenge-Bezogenes und Privates. Um die Fragen richtig zu beantworten, müssen die Kandidaten ihre Mitspieler stets beobachten und private Informationen sammeln. Zur Dokumentation der Informationen hat jeder "The Mole"-Kandidat eine Molecam und ein Molebook.

Es handelt sich beim "The Mole"-Quoting um einen Multiple Choice-Test mit mehreren Antwortmöglichkeiten. Pro Frage ist nur eine Antwort auswählbar. Die Spannung bleibt bis zum Schluss aufrecht und die Kandidaten erfahren nie, wie viele Fragen sie richtig beantwortet haben. Das Ergebnis gibt es nur durch einen grünen oder roten Scanner in der Elimination.

Selbst dann, wenn ein Kandidat den richtigen Mole im Visier hat, könnte er im Quoting ausscheiden, weil er vielleicht nicht genügend Details über den Mole gesammelt hat. Außerdem ist es eine gute Taktik, den Verdacht immer wieder auf sich selbst zu lenken, um die Mitspieler auf eine falsche Fährte zu locken.

Im Finale gewinnt der Kandidat mit den meisten richtigen Antworten die gemeinsam erspielte Summe. Der Mole kann das Preisgeld nicht gewinnen.

Folge 1 und 2: Das waren die Fragen

Nach Challenges wie "Lebendig begraben" und "Lama Lasso" und einem ersten Kennenlernen, haben die Kandidaten nach der ersten und zweiten Folge bereits einige Fragen zur Identität des Moles beantwortet. Diesen Fragen mussten sie sich stellen:

Allgemeines:

Frage: Ist der Mole ein Mann oder eine Frau? Antworten: Mann, Frau

Frage: In welchem Bundesland wohnt der Mole? Antworten: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen

Frage: Wie groß ist der Mole? Antworten: Zwischen 1,50m und 1,60m, zwischen 1,61m und 1,70m, zwischen 1,71m und 1,80m, zwischen 1,81m und 1,90m, zwischen 1,91m und 2m

Challenge-Bezogenes:

Frage: Hat sich der Mole selbst aus seinem Grab bei "Lebendig begraben" befreien können? Antworten: Ja, Nein

Frage: Wie viele Lamas hat der Mole bei "Lama Lasso" gefangen? Antworten: 0, 1, 2

Frage: Hat sich der Mole bei "The Hunt" einen Joker erspielt? Antworten: Ja, Nein

Frage: Wo befand sich der Mole bei "Winery"? Antworten: Beim Spiel, Krank im Hotel

Privates:

Frage: Ist der Mole verheiratet? Antworten: Ja, Nein

Frage: Hat der Mole eine Tätowierung? Antworten: Ja, Nein

Frage: Isst der Mole Fleisch? Antworten: Ja, Nein

Frage: Welches Sternzeichen hat der Mole? Antworten: Widder, Stier, Zwilling, Wassermann, Jungfrau, Waage

Folge 3: Die Fragen

Allgemeines:

Ist der Mole ein Mann oder eine Frau? Antwort: Mann, Frau

In welchem Jahr wurde der Mole geboren? Antworten: vor 1967, zwischen 1968 und 1987, zwischen 1988 und 1990, zwischen 1991 und 1995, zwischen 1996 und 1998

Challenge Bezogenes

Welche Farbe hatte das Oberteil des Moles bei der Rückkehr von Samara? Antwort: gelb, oliv, rot, schwarz, schwarz-silber, weiß

Musste der Mole bei Silvias Elimination an den Koffer? Antwort: Ja, Nein

Privates

Was war das schlechteste Schulfach des Mole? Antwort: Biologie, Chemie, Deutsch, Geschichte, Kunst, Mathe

Hat der Mole 2019 noch ein anderes Land als Argentinien bereist? Antwort: Ja, Nein

