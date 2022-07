"The Taste”: Start, Sendezeiten, Sendetermine

Große Emotionen und köstliche Genussexplosionen sind auch in der kommenden Jubiläumsstaffel garantiert! SAT.1 hat den Start der neuesten Staffel von “The Taste” für den Spätsommer 2022 angesetzt. Sobald Genaueres zu den Start- und Sendeterminen bekannt ist, wird dieser Artikel aktualisiert.

In dieser Show zählt nur der Geschmack!

Wenn sich leidenschaftliche Hobby-Köch:innen und ehrgeizige Profis den Herausforderungen der Gastjuror:innen stellen, sind kulinarische Highlights garantiert! Bei "The Taste" wird das Können der Kandidat:innen in verschiedenen anspruchsvollen Aufgaben auf die Probe gestellt. Das Besondere: Die Gerichte werden nicht auf einem Teller, sondern kunstvoll auf einem Löffel angerichtet.

Wem es am Ende gelingt, die Jury von dem Geschmack der eigenen Kreation zu überzeugen, winkt nicht nur die Veröffentlichung eines eigenen Kochbuchs, sondern auch ein sattes Preisgeld von 50. 000 Euro.

Großer Genuss auf kleinen Löffeln: Das war Staffel 9

Auf ihrem Weg ins Finale stehen den Kandidat:innen von "The Taste" in jeder Staffel erfahrene Koch-Coaches mit Rat und Tat zur Seite. In der neunten Staffel wagten sich Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Frank Rosin und Tim Raue an den Geschmackstest. Insbesondere TV-Koch Frank Rosin und Gastronom Alexander Hermann sind echte Urgesteine bei der erfolgreichen Kochshow und sind schon seit der allersten Staffel 2013 dabei.

Verpasst auf keinen Fall, wenn hier die genauen Start- und Sendetermine zu "The Taste" Staffel 10 hier veröffentlicht werden.