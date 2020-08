• 02.09.2020 • 20:15

The Taste

Staffel 8 kommt mit frischen Zutaten

Gleich zwei Neuzugänge wird es in der 8. Staffel von The Taste geben. Alexander Kumptner tritt als Coach gegen Alexander Herrmann, Frank Rosin und Tim Raue an. Ob Angelina Kirsch die Streithähne in den Griff bekommt? The Taste, ab 02. September um 20:15 Uhr in SAT.1.

Trailer anschauen

1:32 min