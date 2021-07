"The Taste" 2021: Start, Sendezeiten und Sendetermine

Auch die allergrößten Koch-Fans müssen sich bis zum Sendestart von "The Taste" 2021 noch etwas in Geduld üben. Die ersten News zum Start, den Sendezeiten und Sendeterminen gibt es trotzdem bereits.

Start

Der Start von "The Taste" ist für Spätsommer 2021 angekündigt. Sobald ein genauer Starttermin feststeht, erfährst du ihn natürlich hier. Bis dahin kannst du dir die Highlights aus der vergangenen Staffel anschauen und schon einmal in Vorfreude schwelgen.

Sendezeiten und Sendetermine

In Staffel 8 wurde "The Taste" vom Casting bis zum großen Finale in neun Folgen gezeigt. Ob in diesem Jahr mehr, weniger oder gleich viele Sendungen in SAT.1 und auf Joyn laufen, wird bald bekanntgegeben. Dann stehen auch die Sendezeiten und Sendetermine der beliebten SAT.1-Kochshow fest und du kannst hier nachlesen, wann die Folgen im TV ausgestrahlt werden.

Sendezeiten, Sendetermine und TV-Ausstrahlung des Finales

In den Bavaria Studios in München laufen die Dreharbeiten zu "The Taste" aktuell noch auf Hochtouren. Aus diesem Grund ist noch nicht bekannt, wann das Finale der Show im Fernsehen in SAT.1 ausgestrahlt wird. Demnächst dürfte jedoch Licht ins Dunkel kommen, sodass du erfährst, wann die erfolgreichsten Köchinnen und Köche gemeinsam mit Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Frank Rosin und Tim Raue im Finale zu sehen sind.

"The Taste" 2021 Jury: Das sind die Coaches

Die Zuschauer:innen lieben sie und die Zuschauer:innen bekommen sie auch in Staffel 9 wieder: Wie auch in der achten Staffel sind die Coaches Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Frank Rosin und Tim Raue als Jury von "The Taste" 2021 zu sehen. Angelina Kirsch bleibt die Moderatorin der Sendung.

"The Taste" Gewinner: Lars hat 2020 gewonnen

Wer wird ihm als Gewinnerin oder Gewinner von "The Taste" 2021 nachfolgen? Lars konnte sich in Staffel 8 den Sieg zusammen mit seinem Coach Alex Kumptner schnappen. Im Finale stand der Münchner Privatkoch damals mit Yassin, Yvonne, Lukas und Sabrina, die ihm bei der Zubereitung eines Drei-Gänge-Menüs jedoch nicht das Wasser reichen konnten. Lars gewann das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch.