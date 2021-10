"The Taste" 2021 nähert sich dem Finale - Folge 8 ist bereits das Halbfinale! Auch in diesem Jahr kämpfen Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin um die besten Nachwuchs-Köch:innen. 2020 konnte Neu-Juror Alex Kumptner mit Privatkoch Lars gewinnen. Moderatorin der erfolgreichen Kochshow ist auch in diesem Jahr wieder Angelina Kirsch. Für Frank Rosin ist es bislang nicht so gut gelaufen - nur noch ein Teammitglied ist übrig geblieben!

"The Taste" 2021: Folge 8 - Halbfinale im TV oder Stream ansehen

Die Kochshow läuft seit 1. September 2021 immer mittwochs um 20.15 Uhr in SAT.1. Folge 8, das Halbfinale, wird am 20. Oktober um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn ausgestrahlt. Du kannst die Sendung also im TV ansehen. Auf sat1.de findest du aber gleichzeitig einen Livestream, wo du "The Taste" 2021 online streamen kannst. Auch Joyn bietet einen kostenlosen Livestream an.

"The Taste" 2021: Ganze Folge 8 als Wiederholung ansehen

Kein Problem, wenn du eine Folge verpasst hast. Natürlich kannst du die ganzen Folgen nach der TV-Ausstrahlung kostenlos online als Wiederholung ansehen. Im Free TV gibt es samstags um 20.15 Uhr eine Wiederholung auf sixx.

Auch die Highlights jeder Folge kannst du dir nach der Sendung in der Zusammenfassung ansehen. Ebenso kannst du dich im Schnelldurchgang informieren, wer bei "The Taste" raus ist.