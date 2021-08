The Taste

Staffel 9 startet am 1. September 2021

"The Taste" startet am Mittwoch, den 1. September 2021, in SAT.1 in die neunte Staffel. Vorjahressieger Alex Kumptner verkündet schon jetzt: Er will unbedingt wieder gewinnen. Hier erfährst du mehr zum Sendestart und darüber, was Alex dieses Jahr vorhat.