Die neuen Coaches: Maria Groß und Tim Raue

Wir dürfen zwei neue Coaches begrüßen, die in den neuen Folgen um den leckersten Löffel kämpfen: Maria Groß und Tim Raue sind die Nachfolger von Cornelia Poletto und Roland Tretti. Die beiden machen den Platzhirschen Frank Rosin und Alexander Herrmann fortan Konkurrenz.

Maria Groß vorgestellt:

Mit 25 Jahren brach sie ihr Studium ab, um sich zur Köchin ausbilden zu lassen.

Danach kochte sie in mehreren Restaurantküchen in Deutschland und der Schweiz.

2013 wurde sie zur jüngsten Sterneköchin in der Bundesrepublik gekürt, als sie ihren ersten Michelin-Stern erhielt.

Seit 2015 führt sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten das Erfurter Restaurant Bachstelze.

Auch im TV trat sie schon als Fernsehköchin auf - zum Beispiel in der Sat.1-Show Kampf der Köche.

“The Taste”-Luft konnte sie auch schon schnuppern: In der fünften Staffel war sie als Gast-Jurorin dabei. Nun will sie mit ihrem Team den Sieg holen.

Tim Raue vorgestellt:

Tim Raue fungierte bereits mit 23 Jahren als Küchenchef.

Mit 24 wurde er vom Food-Magazin "Der Feinschmecker" zum Aufsteiger des Jahres gewählt.

2007 wurde er als Koch des Jahres ausgezeichnet.

Er eröffnete mehrere Restaurants, die mit MIchelin-Sternen ausgezeichnet wurden und hohe Punktzahlen im Gault-Millau erhielten.

2014 und 2016 wurde sein Restaurant Tim Raue vom britischen Magazin Restaurant Magazine auf die Liste The World’s 50 Best Restaurants aufgenommen.

Auch Raue sammelte bereits Fernseherfahrung: 2010 war er Juror bei der Sat.1-Show Deutschlands Meisterkoch und 2018 war als Pate bei Top Chef Germany dabei.

The Taste: Staffel 7 ab Herbst in SAT.1

Der Drehstart hat begonnen - wir freuen uns auf die neuen Episoden von The Taste, die im Herbst 2019 in SAT.1 ausgestrahlt werden. Bald wird wieder gekocht und blind verkostet. 16 Hobby- und Profiköche kämpfen in den Bavaria Studios in München um einen Platz in der Koch-Show. Das Ziel: Als Kandidaten ab in eines der Teams von Frank Rosin, Alexander Herrmann, Maria Groß oder Tim Raue, um die Jury mit dem besten Löffel zu überzeugen.

Auf sat1.de findet ihr immer News und interessante Informationen zu The Taste sowie die leckeren Rezepte aus der Show, Bilder und Videos.