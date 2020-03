Er singt sein Lieblingslied

Der 12-jährige Luca aus München ist anders als andere Kinder in seinem Alter. Er hat einen ganz eigenen Kleidungsstil, schreibt eigene Lieder am Klavier und hört gerne Klassik und Rockmusik. Und: Luca sieht ein bisschen so aus wie Freddie Mercury - der 1991 verstorbene Sänger von Queen.

Da liegt es natürlich nahe, dass Luca sich für seinen Auftritt in den Blind Auditions von "The Voice Kids" 2020 einen Song von Queen ausgesucht hat. Nicht einfach irgendein Queen-Song, sondern eines der wohl schwersten Lieder überhaupt - "Bohemian Rhapsody". Nachdem das junge Talent im Vorjahr das gleichnamige oscarprämierte Biopic über Freddie Mercury gesehen hatte, gehört "Bohemian Rhapsody" zu seinen absoluten Lieblingssongs.

Bis auf Sasha haben sich alle "The Voice Kids"-Coaches für den begabten 12-Jährigen umgedreht. Gerade Max Giesinger ist begeistert: "Queen gehört zu meinen Lieblingsbands." Als Max in Lucas Alter war, hat er Queen gerade für sich entdeckt. Die Liebe ist bis heute geblieben. Bevor sich Luca für einen Coach entscheidet, gibt er dem "The Voice Kids"-Publikum noch eine kleine Zugabe und spielt den "Türkischen Marsch" von Mozart himself auf dem Klavier.

Die Qual der Wahl kann Luca aber nicht weiter hinauszögern!

Luca geht in Team...

... Lena! Trotz wilder Proteste seitens "Deine Freunde" und Max Giesinger ist für das Talent klar, dass er seinen Weg bei "The Voice Kids" nur gemeinsam mit der 28-jährigen Sängerin gehen will: "Ich gehe mit dem Coach, bei dem ich Rockmusik machen kann!"

Im Video siehst du den ganzen Auftritt von Talent Luca in den Blind Auditions bei "The Voice Kids" 2020:

Am 23. Februar 2020 startete "The Voice Kids" in die achte Staffel. Jeden Sonntag kannst du ab sofort um 20:15 Uhr in SAT.1 die Talents verfolgen.