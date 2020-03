Die Coaches staunen in der zweiten Blind Audition bei "The Voice Kids" nicht schlecht. Hinter einem Vorhang versteckt, hören sie auf der Bühne vermeintlich zwei unterschiedliche Stimmen. Nachdem alle vier Coaches für das Talent buzzerten, fällt der Vorhang und es wird schnell klar: Das Talent Rune vereint zwei Stimmen in einem Körper.