Suzans Lebensmotto? Music was my first love!

Musik liegt bei Suzan in der Familie. Ihre große Schwester Katja war lange Zeit Sängerin in einer Band und Suzan dachte sich schon als Vierjährige: "Ich möchte das auch". Ihre Eltern förderten das Talent ihrer kleinen Tochter und schickten sie zum Gesangsunterricht.

Der Gesang ist aber nicht die einzige Leidenschaft der jungen Berlinerin. Suzan tanzt seit sieben Jahren in einer Tanzgruppe: "Wenn ich von der Schule nach Hause komme und gestresst bin, dann tanze ich einfach und fühle mich besser." Am liebsten tanzt sie Gruppen-Choreos, alleine und bei spontanen Battles fühlt Suzan sich nicht so wohl.

Suzan hat Justin Bieber auf der Bühne umarmt

Mit ihrer Tanzgruppe machte Suzan auch schon die wohl beeindruckendste Erfahrung ihres Lebens. Bei einem Auftritt von Schmusesänger Justin Bieber performte die Berlinerin mit einigen anderen Kindern eine Background-Choreographie vor tausenden Zuschauern. "Er hat uns dann noch umarmt", schwärmt Suzan von der Begegnung mit Justin Bieber.

Traum von Frauenpower mit Coach Lena

Wenn sich Suzan zwischen den vier Coaches entscheiden könnte, fiele ihre Wahl ganz klar auf Lena Meyer-Landrut: "Sie bringt richtig coole Lieder raus. Wie sie auf die Talents reagiert und in den Shows ist, ist einfach krass."

Noch wissen wir aber nicht, ob und wenn ja, welche Coaches sich bei "The Voice Kids" 2020 für Nachwuchssängerin Suzan umdrehen werden. Die Zwölfjährige ist jedenfalls schon jetzt total aufgeregt und gespannt, wie die Coaches Lena, Sasha, Deine Freunde und Max Giesinger in Echt sind.

"Das ist der wichtigste Auftritt, den ich jemals hatte", weiß Suzan und sagt weiter: "Ich habe nur 90 Sekunden und will Deutschland zeigen, wer ich bin." Ob ihr das mit dem Song "Dance Monkey" von Tones & I gelingt? Finde es heraus!

Am 23. Februar 2020 siehst du "The Voice Kids" jeden Sonntag um 20:15 Uhr in SAT.1 und kannst Suzans ganzen Auftritt verfolgen.