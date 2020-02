Schlagerfan Miguel ist vor seinem Auftritt nervös

Miguel ist 11 Jahre alt und stammt aus dem baden-württembergischen Bad Liebenzell. Vor seinem Auftritt als Talent bei den Blind Auditions bei "The Voice Kids" 2020 ist er ziemlich nervös – im Fernsehen tritt er schließlich nicht alle Tage auf: "Das ist einfach mega crazy." Der 11-Jährige bezeichnet sich selbst als absoluter Schlagerfan.

Aber woher kommt seine Liebe zum Schlager? Seine Eltern hören selbst regelmäßig Schlager und haben auch in ihrem Sohn diese Leidenschaft geweckt: "Als ich einmal sagte, mir ist langweilig, guckten sie in den Youtube Trends und da kam dann Helene Fischer mit "Atemlos." Das war auch der Song, der Miguel wirklich zur Musik und zum Singen gebracht hat. Den Schlager respektiert er als Musikrichtung so, wie er ist.

Andere Kinder in seinem Alter interessieren sich eher für Deutschrap-Künstler. Das kann Miguel gar nicht verstehen. Der 11-Jährige mag es nicht, wenn harte und nicht jugendfreie Wörter in den Liedern vorkommen.

Deshalb entscheidet er sich trotz aller Herausforderungen auch bei den Blind Auditions für einen bekannten Schlager-Titel: "Ich glaube, dass mit einem Schlager die Coaches überzeugen zu wollen schon eine sehr große Herausforderung wird. Aber letztendlich entscheidet ja doch nur die Stimme."

"Es wäre mega schön, wenn Helene Fischer zufällig einschaltet"

Für seinen Auftritt bei "The Voice Kids" 2020 performt Miguel "Lieb mich dann" von seinem großen Idol Helene Fischer. Dass er dieses Lied auf der Bühne singen darf, sieht Miguel als absolute Ehre. Kein Wunder, dass das junge Talent sich da wünscht, dass Schlager-Superstar Helene Fischer zufällig bei "The Voice Kids" einschaltet. Es würde ihm nämlich sehr viel bedeuten, wenn die Sängerin seinen Auftritt mitbekommen würde.

Egal, ob Helene Fischer nun Miguels Auftritt verfolgt oder nicht - du kannst seine Performance auf jeden Fall sehen! Am 23. Februar 2020 läuft "The Voice Kids" jeden Sonntag um 20:15 Uhr in SAT.1.