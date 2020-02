Zwei Leidenschaften: Musik und Rasenmähen

Im 13-Jährigen Phil aus dem hessischen Wabern schlagen zwei Herzen - eines für die Musik und eines für das Rasenmähen. Phil singt und musiziert schon ziemlich lange und wird sogar schon für Auftritte in ganz Deutschland gebucht. "Ich singe irgendwo, dann werde ich weiterempfohlen", beschreibt Phil. "Die Leute freuen sich dann immer und das macht mir Spaß." Generell sammelt Phil sehr gerne Bühnenerfahrung. Dass er jetzt bei einem so großen TV-Format wie "The Voice Kids" mitmachen darf, bereitet dem jungen Talent nochmal besondere Freude.

Das Geld, das er mit seinen Auftritten als Musiker verdient, investiert Phil in seine zweite Leidenschaft Rasenmähen. So konnte er sich mittlerweile sogar einen ganz eigenen Rasentraktor leisten. Mit dem motorisierten Gefährt mäht der motivierte 13-Jährige auf Auftrag die Rasen seiner Nachbarn. Auch dafür wird Phil bezahlt. Sein Rasenmäher-Gehalt gibt der Hesse jedoch wiederum für den Benzin des Traktors aus. An seinen Rasentraktor darf außer ihm niemand ran: "Weil ich den ja gekauft habe."

Phil hat richtig Bock auf "The Voice Kids" 2020

Viel Gefühl soll die Coaches bei "The Voice Kids" davon überzeugen, sich für Phil umzudrehen. "Das Schönste am Auftritt wäre, wenn sich alle vier Coaches umdrehen würden", so Phil. "Ich glaube, ich würde ziemlich glücklich sein." Seinen Song "Broken Vow" von Lara Fabian hat der 13-Jährige natürlich geübt und sagt deshalb vor seiner Performance nur noch: "Ich habe Bock da jetzt auf die Bühne zu gehen und zu singen."

Kann Talent Phil die Coaches von sich beeindrucken? Bald kannst du es erfahren. Am 23. Februar 2020 läuft "The Voice Kids" jeden Sonntag um 20:15 Uhr in SAT.1.