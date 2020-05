Träumst auch du davon, einmal auf einer großen Bühne zu stehen? Malst du dir in Gedanken aus, wie es wohl wäre, wenn sich einer der Coaches oder sogar alle vier Stühle für dich umdrehen? Hast du richtig Lust darauf, mit großen internationalen Stars zusammenzuarbeiten, die dich mit vielen Tipps und Tricks noch besser machen? Willst auch du einmal groß rauskommen und vielleicht sogar gewinnen, wie etwa Lisa-Marie oder Mimi & Josy? Wenn du all diese Fragen für dich mit Ja beantwortest, dann ist jetzt deine große Chance gekommen. Denn "The Voice Kids" sucht ab sofort wieder junge Talente für die Staffel 9 im Jahr 2021.

Neu bei TVK Staffel 9: trete mit deiner Band auf

„Wir bringen die Band wieder zusammen!“ sagten einst schon die Blues Brothers. Jene Band hatte es damals wahrlich in sich und "The Voice Kids" will sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, eine genau solch coole Band zu entdecken und zu formen. Wenn du also mit deinen Freunden eine Band hast oder als Frontmann einer Familienband Musik machst, freuen wir uns ebenso auf deine Bewerbung. Aber natürlich sind weiterhin auch die Solo-Künstler und Duett-Sänger unter euch herzlich Willkommen.

Ob Band oder Solo – bewirb dich jetzt mit deiner Stimme

Wichtigste Voraussetzung für Deine Bewerbung ist dein Alter. Du musst mindestens 7 Jahre und darfst maximal 15 Jahre alt sein, um bei "The Voice Kids" teilnehmen zu können. Außerdem müssen natürlich deine Eltern damit einverstanden sein, dass du bei der Show mitmachst und an den TV-Geräten vor einem Millionenpublikum ins Rampenlicht rückst.

Unter dem folgenden Link findest du die genauen Teilnahmebedingungen für "The Voice Kids".

Wann und in welchen Städten kann man sich für "The Voice Kids" bewerben?

Die Scouting-Tour startet am 26. Juni 2020 und endet am 08. August 2020. Die genauen Termine sind wie folgt:

26.06. + 27.06.2020 in Frankfurt am Main

30.06. + 01.07.2020 in Berlin

28.07. + 29.07.2020 in Hamburg

01.08. + 02.08.2020 in München

04.08 + 05.08.2020 in Stuttgart

07.08. + 08.08.2020 in Köln

Hier kannst du dich bis spätestens 31.10.2020 bewerben: https://www.sat1.de/tv/the-voice-kids/bewerbung.

"The Voice Kids" freut sich auf dich und deine Bewerbung.