Monstermäßige Überraschung bei "The Voice Kids"

Plötzlich steht das Monsterchen aus "The Masked Singer" als Talent bei "The Voice Kids" auf der Bühne und will die Coaches mit seiner Stimme überzeugen. Ist dem Monsterchen bei "The Masked Singer" etwa langweilig geworden? Keinesfalls, aber: "Ich wollte mal eine andere Bühne sehen." In der dritten Ausgabe der Blind Auditions am Sonntag, 8. März 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1. stellt das Monsterchen sein Gesangstalent vor den vier Coaches unter Beweis. Und weil das Monster natürlich zu den coolen Kids gehört, performt es den Titel "7 rings" von US-Superstar Ariana Grande.

Wie werden Lena, Deine Freunde, Max Giesinger und Sasha auf den Überraschungsauftritt reagieren? Was glaubst du? Wer buzzert für das Monsterchen?

Geheime Rolle bei "The Masked Singer"

Das Monsterchen hat seine Wurzeln bei "The Masked Singer" natürlich nicht vergessen. Ab dem Start der zweiten Staffel am 10. März 2020 um 20:15 Uhr kehrt das knuffige Monster auf ProSieben wieder zu seinen Ursprüngen bei #MaskedSinger zurück und nimmt sogar eine ganz besondere, aber noch geheime Rolle bei der Show ein. Du darfst gespannt sein!

Das Monsterchen und die anderen großartigen Talente bei "The Voice Kids" siehst du am Sonntag um 20:15 Uhr in SAT.1.