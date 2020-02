Zurück bei "The Voice Kids"

2019 haben Mimi (16) & Josy (14) Staffel 7 von "The Voice Kids" mit ihren Coaches " The BossHoss" gewonnen. Mimi & Josy begeisterten die Zuschauer der Musikshow in SAT.1 sehr und sie erreichten alleine mit ihrer Blind Audition 41 Millionen Aufrufe auf YouTube. Mit ihrer ersten Single „Little Help“ landeten die Vorjahressiegerinnen mit "The BossHoss" einen Hit. Kurz vor dem Start der neuen Staffel "The Voice Kids" geben die Geschwister am 21. Februar 2020 um 18 Uhr ein exklusives Konzert in München.

Welche Gäste sind beim Konzert von Mimi & Josy dabei und wie läuft das Konzert ab?

Für ihr Exklusiv-Konzert haben Mimi & Josy einige bekannte Gäste eingeladen. Gleich zu Beginn werden alle Gäste von den jungen Gastgeberinnen begrüßt. Danach folgt der damalige Blind-Auditions-Auftritt der Augsburger Schwestern mit "Creep" von Radiohead. Drei Talente von "The Voice Kids" 2020 lösen die Geschwister ab und performen jeweils ihren Song aus den Blind Auditions.

Ohne Gäste geht der Mittelteil des #VoiceKids-Konzerts von Mimi & Josy weiter: Die beiden spielen selbstgeschriebene Songs teilweise zum ersten Mal vor Live-Publikum. Mit den drei "The Voice Kids"-Talenten aus der achten Staffel singen sie am Ende des Konzerts den Song "Little Help", den die Schwestern gemeinsam mit "The BossHoss" nach dem letztjährigen Finale von "The Voice Kids" aufgenommen haben.

Diese Songs singen die "The Voice Kids"-Gewinnerinnen

Die Setlist des Exklusiv-Konzerts der "The Voice Kids"-Gewinnerinnen Mimi & Josy besteht aus diesen Songs:

Creep

I try

Pillow of tears

The best me

Hope Song

Medicine

Teenage drama

Take a look

What are we afraid of

Extraordinary

Imagine

Little Help ("The BossHoss" mit Mimi & Josy)

Wie kann ich das Konzert von Mimi & Josy ansehen?

Das Exklusivkonzert von Mimi & Josy findet in Unterföhring in München statt. Die Tickets für das Konzert konnte man nicht kaufen, sondern nur gewinnen.

Aber nicht nur die glücklichen Gewinner der Ticketverlosung dürfen sich über das Konzert von Mimi & Josy freuen, sondern alle Fans!

Das komplette Konzert gibt es ab 18 Uhr im Facebook-Livestream auf der "The Voice Kids"-Facebook-Seite. Du hast das "The Voice Kids"-Konzert verpasst? Kein Problem, auf Facebook bleibt der Livestream online und du kannst das Konzert hier kostenlos anschauen.

Diese Talente aus "The Voice Kids" 2020 sind beim Konzert dabei

Luca (12), München – Blind Audition-Song: "Bohemian Rhapsody" – Queen

Der Münchner ist ein richtiger Rocker. Zu seinen größten Vorbildern gehört Freddy Mercury. Nicht nur die Musik von Queen hat es dem 12-Jährigen angetan. Auch Mercurys Style nimmt er sich zum Vorbild. Luca hat schon 23 Klavierstücke selbst komponiert. Sollte es mit der Musik nicht klappen, möchte Luca Schauspieler oder Zeichner werden.

Benedikta (12), Weilheim (Bayern) – Blind Audition-Song: "Ich Liebe das Leben" – Vicky Leandros

Die Zwölfjährige ist eine echte Tierfreundin. Sie lebt mit ihrer Familie auf einem Reiterhof mit 42 Pferden, fünf Alpakas, zwei Hunden und einer Katze. Die Schülerin ist ein großer Fan von Vicky Leandros und singt ihren Tieren gerne die Lieder der Sängerin vor. Später möchte Benedikta Tierretterin werden.

Viwvareeya (13), Geislingen (Baden-Württemberg) – Blind Audition-Song: "Listen" – Beyoncé

Für Viwvareeya steht fest: sie möchte eine berühmte Sängerin werden. Beim Singen gibt das sonst eher ruhige Mädchen Vollgas. Ursprünglich kommt die 13-Jährige aus Thailand. Seit mittlerweile dreieinhalb Jahren lebt die Schülerin mit ihrer Familie in Deutschland. Besonders gut gefällt ihr der Schnee. Deshalb würde sie auch gerne noch Skifahren lernen.

Wann läuft "The Voice Kids"?

Die achte Staffel von "The Voice Kids" läuft ab Sonntag, 23. Februar 2020, wöchentlich um 20:15 Uhr in SAT.1.