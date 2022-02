"The Voice Kids" ist eine Musik-Show, die 2022 zum 10. Mal in SAT.1 ausgestrahlt wird.

Start der neuen Staffel ist am 4. März 2022

Die Coaches der neuen Staffel sind Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Alvaro Soler und Michi Beck und Smudo im Doppelstuhl.

Darum geht es bei "The Voice Kids"

Welches junge Talent hat die beste Stimme? Diese Frage wird bei "The Voice Kids" beantwortet. Zahlreiche Kids treten mit ihren beeindruckenden Gesangskünsten auf, von denen auch die meisten Erwachsenen nur träumen können.

Als Erstes müssen die Talente in den Blind Auditions nur mit ihrer Stimme die vier Coaches überzeugen. Das sind erfolgreiche Musiker, die genau raushören können, in welchem Talent das Potenzial für einen echten Star steckt. In Staffel 10 sind die Coaches Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Alvaro Soler und im Doppelstuhl Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier. Wer es schafft, sie zu überzeugen, landet in einem der vier Coach-Teams und bekommt dort Training und Tipps, um als Sänger:in noch besser zu werden.

In Battles und Sing-Offs müssen sich die Kids danach gegen die anderen Talente behaupten, um weiter im Rennen zu bleiben. Am Ende bestimmen im Finale die Zuschauer, welches junge Talent "The Voice Kids" gewinnt.

Das erwartet dich bei "The Voice Kids" 2022 in Staffel 10

"The Voice Kids" feiert Jubiläum. Die einzigartige Musikshow läuft jetzt schon in der zehnten Staffel. Deshalb gibt es dieses Jahr zusätzlich zur gewohnten Show noch viele besondere Highlights. Es gibt ein Wiedersehen mit einigen früheren Coaches wie Max Giesinger und Henning Wehland. Auch ehemalige Talente kehren zurück und zeigen, wie sie nach "The Voice Kids" weiter erfolgreich Musik machen. Mit dabei sind unter anderem Mike Singer, Chiara Chastelli, Benicio Bryant, Iggy Kelly und Leonie Greiner (Loi).

Auch Backstage gibt es Einblicke mit bekannten Gesichtern: Egon Werler, der "The Voice Kids"-Gewinner 2021 und Keanu Rapp präsentieren exklusive Interviews, Jam-Sessions und Backstage-Clips auf thevoicekids.de, bei Instagram, Tiktok & Co.

In einem Online-Voting können die Zuschauer außerdem wählen, welches ihre Lieblings-Blind-Audition aus allen Staffeln ist.

Start, Sendetermine und Sendezeiten im Überblick

Die Jubiläumsstaffel von "The Voice Kids" beginnt am Freitag, 4. März um 20:15 Uhr in SAT.1. Die weiteren Folgen gibt es dann wöchentlich im TV oder auf Joyn zu sehen.

Das sind die Coaches bei "The Voice Kids" 2022:

Sie batteln um die besten jungen Talente: Auf den roten Coach-Stühlen nehmen in der Jubiläumsstaffel von "The Voice Kids" diese hochkarätigen Musiker Platz:

TV-Ausstrahlung und Livestream: So siehst du die Show live

2022 wird "The Voice Kids" freitags um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Ab dem 4. März könnt ihr jede Woche eine Folge in SAT.1 sehen. Falls ihr mal keinen Fernseher zur Verfügung habt, ist das kein Problem. Ihr könnt die Folge auch Freitagabend zur Primetime im Livestream ansehen.

"The Voice Kids" als Wiederholung und Ganze Folgen sehen

Du konntest "The Voice Kids" nicht im TV anschauen? Auf www.sat1.de und Joyn gibt es die ganze Folge kostenlos in der Wiederholung.

Talente und Teams: Wer ist bei "The Voice Kids" 2022 dabei?

Es gibt wieder vier hochkarätige Coach-Teams: Team Lena Meyer-Landrut, Team Wincent Weiss, Team Alvaro Soler und Team Fanta mit Michi Beck und Smudo im Doppelstuhl. Hier gibt es eine Übersicht aller Teams und Talente.

Die "The Voice Kids" AllStars: Talente aus alten Staffeln

In der zehnten Staffel gibt es auch ein Wiedersehen mit einigen Talenten, die in früheren Staffeln von "The Voice Kids" dabei waren. Unter anderem werden Mike Singer, Chiara Chastelli, Benicio Bryant, Iggy Kelly und Leonie Greiner (Loi) für Überraschungsmomente sorgen.

Das sind die Moderatoren

Durch die Jubiläumsstaffel führt das Moderatoren-Duo Thore Schölermann und Melissa Khalaj. Beide sind längst ein eingespieltes Team: Seit 2019 moderieren Thore und Melissa gemeinsam die Kinder-Version von "The Voice".

Als Online-Moderatoren sind Keanu Rapp und Egon Werler im Einsatz und liefern spannende Einblicke hinter die Kulissen sowie jede Menge Bonusclips. Ihre Zusatzinhalte findet ihr auf thevoicekids.de oder in den sozialen Netzwerken wie Instagram, Tiktok & Co.

Ablauf bei "The Voice Kids": Was passiert wann?

Die Musik-Show startet mit den berühmten Blind Auditions. Die Talente treten dabei auf der "The Voice Kids"-Bühne auf. Die vier Coaches Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Alvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo können sie dabei nicht sehen, da ihre roten Stühle mit dem Rücken zur Bühne stehen. Sie müssen nur mit dem Gehör entscheiden, welches Talent sie in ihrem Team haben wollen.

Wenn den Coaches gefällt, was sie hören, können sie auf den roten Buzzer vor sich hauen und der Stuhl dreht sich um. Jedes Talent, das es schafft, dass sich mindestens ein Coach umdreht, ist eine Runde weiter. Wenn sich mehrere Coaches umgedreht haben, dürfen die Kids entscheiden, in welches Team sie gehen wollen. Das führt häufig zu erbitterten Kämpfen unter den Coaches, um ein Talent für sich zu gewinnen.

Nach den Blind Auditions stehen die Battles an. Hier treten mehrere Talente eines Teams gemeinsam auf und singen ein Lied zusammen, das ihr Coach für sie aussucht. Natürlich gibt es zuvor jede Menge Tipps und Training von den Coaches. Nach dem gemeinsamen Auftritt müssen sich die Coaches entscheiden, denn sie dürfen nur ein Talent pro Battle in die nächste Runde mitnehmen.

In den Sing-Offs sind dann nur noch wenige Talente in jedem Team übrig. Sie treten noch einmal mit ihrem Song aus den Blind Auditions auf. Dann müssen sich die Coaches ein letztes Mal entscheiden: Welche zwei Talente sollen für das eigene Team ins Finale von "The Voice Kids" einziehen?

Im Finale dürfen am Ende die Zuschauer live voten und so bestimmen, welches Talent die Show gewinnt.

Finale und Gewinner bei "The Voice Kids" 2022

Welche Talente schaffen es mit ihrem Coach ins große Finale von "The Voice Kids" 2022? Die Zuschauer treffen beim Voting die finale Entscheidung: Welches Talent wird am Ende Gewinner:in der zehnten Staffel?

Wer hat bisher bei "The Voice Kids" gewonnen?

Es ist der große Traum jedes Talents: Das Finale von "The Voice Kids" zu gewinnen und als Sieger nach Hause zu gehen. Diese hier haben es geschafft:

Egon gewinnt Staffel 9

Lisa-Marie gewinnt Staffel 8

Mimi & Josefin gewinnen Staffel 7

Anisa gewinnt Staffel 6

Sofie gewinnt Staffel 5

Lukas gewinnt Staffel 4

Noah-Levi gewinnt Staffel 3

Danyiom gewinnt Staffel 2

Michèle gewinnt Staffel 1

Bewerbung: Ab wann kannst du dich anmelden?

Du hast selbst eine wundervolle Stimme und möchtest bei "The Voice Kids" mitmachen? Dann können deine Eltern oder gesetzlichen Vertreter dich hier anmelden. Die Anmeldung ist ganzjährig möglich.