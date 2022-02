Alvaro Soler ist ein spanisch-deutscher Popsänger.

2015 schoss die erste Solo-Single "El Mismo Sol" des Sängers in Italien auf Platz 1 der Charts.

Alvaro hat bisher mehr als 3,5 Millionen Tonträger verkauft.

In der Jubiläumsstaffel von "The Voice Kids" 2022 will Alvaro mit seinem Team siegen. Dafür muss er an seinen Coach-Kolleg:innen Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss und Michi Beck und Smudo vorbeiziehen. Und die werden alles tun, um das zu verhindern. Denn alle Coaches wollen gewinnen!

Hier erfährst du mehr zu Alvaro Soler:

Alvaro Soler: Steckbrief und wichtige Infos

Geburtstag: 9. Januar 1991

Alter: 30

Geburtsort: Barcelona

Beruf: Sänger und Songwriter

Instagram: @alvarosolermusic

Wer ist Alvaro Soler? Der Sänger im Portrait

Geboren wurde Alvaro Tauchert Soler in Barcelona, wo er auch die ersten zehn Jahre seines Lebens verbrachte. Danach zog der Sohn einer spanisch-belgischen Mutter und eines deutschen Vaters mit seiner Familie nach Tokio/Japan. Dort besuchte er eine deutsche Schule und wurde Mitglied einer Schülerband. Als 17-Jähriger kehrte er zurück in seine spanische Geburtsstadt und studierte Industriedesign.

Doch es zog Alvaro, der mit zehn Jahren mit Klavierunterricht begann, immer zur Musik. Mit seinem Bruder und zwei Freunden gründete er eine Band, die nicht nur einen Universitätstalentwettbewerb gewann, sondern es in einer landesweiten Castingshow bis ins Finale schaffte.

Kurz darauf erhielt der Sänger einen Solo-Plattenvertrag und er verschob seinen Lebensmittelpunkt 2015 nach Berlin, um sein Debütalbum "Eterno Agosto" aufzunehmen. Bereits die erste Single "Es Mismo Sol" wurde ein Erfolg: Sie schoss auf Platz 1 der italienischen Charts und wurde mit Fünffachplatin ausgezeichnet. Auch die Single "Sofia" erklomm in Italien Platz 1 der Charts. Die höchste Chartplatzierung in Deutschland gelang Alvaro mit "La Cintura" (2018): Das Lied schaffte es auf Platz 7.

Die bekanntesten Lieder von Alvaro Soler

"El Mismo Sol" (2015)

"Sofia" (2016)

"La Cintura" (2018)

"La Libertad" (2019)

"Magia" (2021)

"Mañana" (2021)

Eine Übersicht über Alvaros Alben

"Eterno Agosto" (2015)

"Mar de Colores" (2018)

"Magia" (2021)

Alvaro Soler als Coach bei "The Voice Kids" 2022

In der neunten Staffel von "The Voice Kids" war Alvaro zum ersten Mal als Coach im Einsatz. Für den Sieg hatte es noch nicht gereicht, das will der gebürtige Spanier nun nachholen: "Die letzte Staffel von 'The Voice Kids' war mein Debüt als Coach und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich bin froh, wieder Teil dieser Show sein zu dürfen, und bin mir sicher: Dieses Mal gewinnt Team Alvaro. Vamos!"

"The Voice Kids" 2022 startet im Frühjahr in SAT.1. Hier gibt es alle wichtigen Infos zur zehnten Staffel im Überblick.

Das könnte dich auch interessieren:

Lena Meyer-Landrut: Die Coachin von "The Voice Kids" im Portrait

"The Voice Kids" 2022: Diese Coaches buzzern um die besten Talenten