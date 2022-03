"The Voice Kids" feiert Jubiläum und startet am 4. März in die 10. Staffel.

Neben der TV-Ausstrahlung kannst du die Musikshow auch im Livestream verfolgen.

Folge verpasst? Du kannst jede Episode nach TV-Ausstrahlung kostenlos in der Wiederholung ansehen.

"The Voice Kids" 2022 im Livestream

Am 4. März startet "The Voice Kids" in die 10. Staffel. Der Freitagabend steht somit wieder ganz im Zeichen der Musikshow, immer um 20:15 Uhr in SAT.1. Wenn gerade kein TV-Gerät zur Verfügung steht oder bereits besetzt ist, kannst du jede Folge im Livestream hier auf der Website oder bei Joyn ansehen – ganz bequem auf dem Laptop, Smartphone oder Tablet.

>> Hier geht’s zum Livestream <<

"The Voice Kids": Wiederholung und ganze Folge

Eine Folge verpasst? Kein Problem. Alle ganzen Folgen zu "The Voice Kids" kannst du kostenlos in der Wiederholung direkt nach der TV-Ausstrahlung hier auf sat1.de und auf Joyn ansehen. So entgeht dir kein Auftritt der Talente und du bist immer auf dem neuesten Stand darüber, welcher Coach mit seinem Team gerade die Nase vorn hat.

Wenn du die Wiederholung lieber im Fernsehen sehen willst, ist das auch kein Problem. SAT.1 zeigt die neue "The Voice Kids"-Folge immer in der Nacht von Freitag auf Samstag ab circa 00:05 Uhr und am Sonntag ab circa 11:00 Uhr noch einmal. Die Sendezeiten können sich bei den Wiederholungen von Woche zu Woche ein paar Minuten verschieben. Auch in SAT.1 Gold kannst du dir die aktuelle Folge donnerstags um 20:15 Uhr noch einmal in der Wiederholung anschauen.

