Zur Jubiläumsstaffel von "The Voice Kids" gibt es ein Voting für die beliebteste Blind Audition aller Staffeln.

Das Voting startet am 25. Februar 2022.

Die Zuschauer bestimmen, wer den Community Award bekommt.

"The Voice Kids" wird im Jahr 2022 zehn Jahre alt. In den letzten neun Staffeln gab es jede Menge unfassbare Talente, bewegende Auftritte und Momente, die einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Bei vielen Fans sind die Blind Auditions am beliebtesten. Es ist eine Wundertüte voller großartiger Performances. Bei insgesamt 555 Blind Auditions war für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Es gab Auftritte in den Genres Pop, Rock, Schlager, Rap, Klassik, Country, Blues und vieles mehr. Die Talente sangen auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Indisch oder Russisch. Mal traten sie allein auf, mal als Duos oder komplette Bands. Mit Tanz-Choreografien oder selbst gespielten Instrumenten machten die Kids ihre Blind Auditions oft zu einzigartigen Performances.

Voting: Die beliebteste Blind Audition von "The Voice Kids"

Bei so vielen großartigen Auftritten lohnt es sich zweifellos, die besten noch einmal zu genießen. Aber welche Blind Audition der letzten Jahre begeisterte am meisten? Das kannst du zum Jubiläum selbst mitentscheiden. Vote für deinen Favoriten auf the-voice-kids.de/communityaward!

Die Blind Audition, die am Ende die meisten Stimmen erhält, bekommt den Community Award für die Lieblings-Blind-Audition verliehen.

"The Voice Kids": Wie läuft das Voting für den Community Award ab?

Zum Anlass der zehnten Staffel von "The Voice Kids" wird einer der vergangenen Auftritte mit dem Community Award ausgezeichnet. Da die Gesamtzahl der Blind Auditions zu groß ist, sind bei dem Voting nur die Auftritte wählbar, die alle Coaches zum Buzzern gebracht haben – mit Ausnahme der Gewinner:innen.

Alle Zuschauer können in einem Online-Voting für ihre Lieblings-Blind-Audition abstimmen. Das Voting hat zwei Runden:

Runde 1: Nominierung für den Community Award

Ab dem 25. Februar 2022 kann man vier Wochen lang auf thevoicekids.de Likes für seine Lieblings-Blind-Audition vergeben. Du kannst für so viele Auftritte voten, wie du möchtest. Während der Voting-Zeit kann man auch im Ranking sehen, welche Blind Auditions aktuell vorne liegen. Die Nominierungsrunde läuft bis zum 24. März 2022.

Runde 2: Verleihung des Community Awards

Direkt nach der vierwöchigen Abstimmung beginnt Runde 2 am 25. März 2022. Die 20 Blind Auditions mit den meisten Votes ziehen in die Hauptrunde ein. Hier entscheiden die Zuschauer, welcher Auftritt den Community Award von "The Voice Kids" gewinnt. Du kannst noch mal eine einzige Stimme für deinen Favoriten vergeben.

Schließlich gewinnt die Blind Audition mit den meisten Votes den Community Award von "The Voice Kids". Wer wird wohl das Rennen machen?

Das könnte dich auch interessieren:

Das sind die Coaches bei "The Voice Kids" 2022

Alle Info zu Start und Sendeterminen der Jubiläumsstaffel

Die wichtigsten Infos zu Staffel 10 im Überblick