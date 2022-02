Mit 13 Jahren stand er als junges Talent bei "The Voice Kids" in Staffel 1 zum ersten Mal auf der großen Bühne. Heute ist Mike Singer (21) einer der größten Stars in Deutschland. Zum Jubiläum kehrt der erfolgreiche Sänger (MTV Music Award, drei Alben Platz #1 der dt. Charts, u.a. 40 Mio. Youtube-Clicks für seinen Mega-Hit "Deja-vu") am Freitag, den 4 März (20:15 Uhr, SAT.1.) auf die "The Voice Kids"-Bühne zurück und präsentiert seinen aktuellen Hit "Bonjour, ça va?".

Mike Singer kehrt auf die "The Voice Kids"-Bühne zurück

Mike Singer freut sich bereits sehr über sein Déjà-vu: "Ich hatte hier mit 13 meinen ersten großen Auftritt. Nach so vielen Jahren jetzt wieder auf der 'The Voice Kids'-Bühne zu stehen, macht mich unfassbar stolz. Das ist wie nach Hause kommen!"

Über seinen Auftritt 2013 sagt er: "Ich war damals so aufgeregt. Mein ganzer Körper hat gezittert. Als sich Lena umgedreht hat, war das ein unbeschreibliches Gefühl. Meine Teilnahme war ein großes Sprungbrett für mich. Nach der Ausstrahlung sind meine Social-Media-Kanäle explodiert."

Mike Singers Wiedersehen mit Coach Lena Meyer-Landrut

Auch seiner damaligen Coachin Lena Meyer-Landrut hat er viel zu verdanken. Mike Singer: "Du warst damals der richtige Coach für mich. Die Dinge, die du zu mir gesagt hast, habe ich mir wirklich eingeprägt."

Auch Lena freut sich über das herzliche Wiedersehen mit ihrem damaligen Schützling: "Es ist irre, dass wir uns jetzt hier nach zehn Jahren wiedersehen. Du hast es wirklich geschafft und bist ein herzensguter Mensch."

In der Jubiläumsstaffel von "The Voice Kids" wird es noch weitere Überraschungen geben. Neben Mike Singer wird es auch ein Wiedersehen mit anderen ehemaligen Talenten und Coaches geben.

"The Voice Kids" Staffel 10 – ab 4. März 2022, um 20:15 Uhr, freitags in SAT.1 und auf Joyn

