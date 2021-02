Egon – Musiker zu werden ist sein allergrößter Traum

Der 15-jährige Egon aus Berlin möchte unbedingt auf der Bühne stehen und Musiker werden. Er ist schon mit Musik aufgewachsen. Egal ob Gitarre spielen, singen oder Musik hören – die Musik war schon immer seine Leidenschaft. Egon hat viele Geschwister, wohnt jedoch alleine mit seiner Mama, zu der er ein sehr gutes Verhältnis hat. Sein Stiefvater Tom, der für ihn wie ein richtiger Vater war, kann bei seinem Auftritt bei "The Voice Kids" leider nicht mit dabei sein. Er verstarb und hinterlässt eine große Lücke in Egons Leben. Daher widmet der 15-Jährige seinen Blind Audition Song "Flügel" von Max Prosa seinem verstorbenen Stiefvater. Ein garantierter Gänsehaut-Moment.

Fabio – er performt den Song eines Coaches

Fabio aus Dorsten geht mit seiner Song-Auswahl aufs Ganze. Der 11-Jährige performt "Feuerwerk" von Coach Wincent Weiss. Er steht auf der großen Bühne, um damit weiter an seiner Musikkarriere zu arbeiten. Fabio liebt Breakdance und tritt bei Musicals auf. Neben seinen Musicals geht das junge Talent einer weiteren Passion nach –der Leidenschaft für Sneaker. Werden Wincent Weiss die Performance von Fabio und eventuell auch seine Sneaker gefallen?

Jellina – eine Detektivin auf der Spur ihrer Musikkarriere

Die Elfjährige Jellina aus Rosenheim singt in den Blind Auditions der 9. Staffel von "The Voice Kids" von ihrer ganz eigenen Traumwelt. Zuvor überraschte sie der langjährige Moderator Thore Schölermann in ihrem Heimatort. Als sie erfuhr, dass sie bei der diesjährigen Staffel in den Blind Auditions antreten darf, konnte die 11-Jährige ihr Glück kaum fassen. Ihr größter Traum ist es, Sängerin zu werden. Doch auch eine Karriere als Polizistin hätte es Jellina angetan. Diesen Beruf möchte sie gerne als Nebenjob zusätzlich zum Gesang ausführen. Mit der Teilnahme an "The Voice Kids" 2021 kommt das junge Talent ihrem Ziel also ein Stückchen näher. Die 11-Jährige wird "In meiner Welt" aus Disneys "Aladdin" performen. Jellina berichtet: "In meiner Welt bin ich die Chefin." – Ihre Welt ist dabei ein Süßigkeitenland, in dem jeder frei ist und Gummibärchen umherlaufen.

Rahel – sie tritt bei "The Voice Kids" in große Fußstapfen

Die 10-jährige Rahel kommt aus Hemer, einer Stadt in NRW. Nun steht sie schon bald vor ganz Deutschland auf der großen "The Voice Kids"-Bühne. Als Blind-Audition-Song wählte sie "Control" von Ausnahmetalent Zoe Wees aus. Das Besondere daran: Zoe Wees nahm bereits 2017 bei "The Voice Kids" teil und ist nun international bekannt. Ist dies ein gutes Omen? Wird die 10-jährige Rahel die Coaches von sich überzeugen können?

Eine neue Staffel mit neuen Talenten – auch Bands und eine Hip-Hop-Crew sind dabei

Dieses Jahr dürfen sich die Zuschauer und Coaches auf ganz besondere Talente freuen. Denn in der 9. Staffel sind erstmals nicht nur Solo-Talente, sondern auch Bands und eine Hip-Hop-Crew mit dabei. Die Band "Batteries of Rock" besteht aus Yuma (13 Jahre), Noel (13 Jahre) und Kolja (14). Sie kommen aus Hamburg und starten in den Blind Auditions gleich richtig durch – mit "Blitzkrieg Bop" von den Ramones geben sie Vollgas auf der "The Voice Kids"-Bühne. Und auch Oscar (14 Jahre) und Mino (12 Jahre) werden als Duo "Qué Me Van Hablar De Amor" von Cristian Castro performen.

Die zusätzliche Konkurrenz macht den Solo-Talenten von "The Voice Kids" aber nichts aus – auch hier sind 2021 starke Stimmen und einzigartige Charaktere dabei. Kiara (12) aus Nettetal singt "Jar of Hearts" von Christina Perri und versucht, die Coaches von ihrer Stimme zu überzeugen. Und auch das 13 Jahre junge Talent Saralynn tritt mit ihrer Performance von "FourFiveSeconds" von den drei Weltstars Paul McCartney, Rihanna und Kanye West gleich in drei große Fußstapfen.

Welche Talente für Gänsehautmomente sorgen und für welche jungen Sängerinnen und Sänger die Coaches buzzern, erfährst du am 27. Februar 2021 ab 20:15 Uhr im TV bei SAT.1 sowie hier im Livestream oder im Anschluss als ganze Folge im Stream.