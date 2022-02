Am 4. März geht es endlich los mit der neuen Staffel von "The Voice Kids"! Aber schon jetzt gibt es ein paar Einblicke in die Blind Auditions. Einige First-Look-Talente stellen sich bereits jetzt vor und geben eine Kostprobe ihrer wundervollen Stimmen.

Tyler: Das jüngste Talent bei "The Voice Kids" 2022

Erst sieben Jahre alt ist Tyler und damit das jüngste Talent der zehnten "The Voice Kids"-Staffel. Doch der Junge hat bereits großes vor: Er will später auf dem Broadway singen. Die Blind Auditions sind dabei ein erster Schritt. Kann er die Coaches mit einem Lied von Frank Sinatra zum Buzzern bringen?

Hier stellt sich Tyler im Clip vor:

Jemima singt "Say Something"

Die 15-jährige Jemima hat bereits einen harten Schicksalsschlag erlitten. Vor zwei Jahren hat sie leider ihre Mutter verloren, die auch ihr größtes Vorbild war. Trotzdem lässt sich das Mädchen nicht unterkriegen. "Ich werde auf jeden Fall, wenn ich auf die Bühne gehe, an meine Mutter denken", sagt Jemima, "Das wird sehr emotional für mich." Diese tiefen Gefühle will die 15-Jährige mit dem Lied "Say Something" auch zu den Coaches transportieren.

Die First Look-Talente von "The Voice Kids" 2022

Tyler (7): Frank Sinatra - New York, New York

Georgia (11): The Animals – The House Of The Rising Sun

Benjamin (15): Giveon – Stuck On You

Jemima (15): A Great Big World & Christina Aguilera – Say Something

Staffel 10 von "The Voice Kids" siehst du ab 4. März 2022 um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn.

