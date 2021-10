Das Geheimnis um die Coaches bei " The Voice Kids" 2022 ist gelüftet! In der Jubiläumsstaffel nehmen Alvaro Soler, Wincent Weiss sowie Michi Beck und Smudo von den "Fantastischen Vier" auf den berühmten roten Stühlen Platz. Und: Lena Meyer-Landrut is back!

Lena will 2022 den Sieg mit ihrem Team holen

Die Sängerin feiert in Staffel 10 ihre Rückkehr an den Buzzer und zeigt sich kämpferisch: "Macht euch ready, denn ich bin zurück! Und zur Jubiläumsstaffel motivierter denn je."

Bereits zum siebten Mal in der Erfolgsgeschichte von "The Voice Kids" buhlt sie um die besten jungen Stimmen Deutschlands. Die 30-Jährige sagt: "Der rote Stuhl ist quasi mein Wohnzimmer. Nach sechs Staffeln als Coach macht mir keiner was vor."

Alvaro Soler und Wincent Weiss wollen ebenfalls gewinnen

Kommt es 2022 zum Sieg von Team Lena? Das wollen ihre Coach-Kollegen natürlich unter allen Umständen verhindern. Singer-Songwriter Alvaro Soler hält dagegen: "Die letzte Staffel von 'The Voice Kids' war mein Debüt als Coach und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich bin froh, wieder Teil dieser Show sein zu dürfen und bin mir sicher: Dieses Mal gewinnt Team Alvaro. VAMOS!"

Auch Pop-Sänger Wincent Weiss hat nur ein Ziel: "Ich freue mich total, dass ich bei der 10. Staffel 'The Voice Kids' wieder am Start bin. Beim letzten Mal habe ich noch geübt und dieses Jahr können sich alle warm anziehen – da hole ich mir den Pokal ins Team Wincent!"

Doppelstuhl mit Michi Beck und Smudo

Etwas entspannter blicken dagegen Michi Beck und Smudo auf die neue Staffel. Nach zwei fantastischen Siegen und fünf Staffeln "The Voice of Germany" sind sie zum zweiten Mal bei "The Voice Kids" dabei: "Es ist uns eine große Ehre im Jubiläumsjahr von 'The Voice Kids' erneut den Doppelstuhl zu besetzen und unsere Bühnen- und Banderfahrung mit den Talenten zu teilen."

Wer holt sich welches Gesangstalent in sein Team? Das seht ihr im Frühjahr 2022. Dann startet die zehnte Staffel von "The Voice Kids" in SAT.1. Moderiert wird die Jubiläumsstaffel von Thore Schölermann und Melissa Khalaj.