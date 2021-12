Thore Schölermann: Steckbrief und wichtige Infos

Geburtstag: 26. Sept. 1984

Alter: 37

Geburtsort: Iserlohn

Beruf: Moderator und Schauspieler

Beziehung: Ehefrau Jana Schölermann

Instagram: @ thoreschoelermann

Wer ist Thore Schölermann?

Thore Schölermann wird am 26. September 1984 im nord­rhein-west­fä­lischen Iserlohn geboren. Nach dem Abitur beginnt er 2004 eine Schauspielausbildung an der Mallorca Film Academy in Palma.

Drei Kurzfilme später landet Thore 2006 seinen ersten großen Coup: In der Serie "Verbotene Liebe" schlüpft er in die Rolle des Christian Mann und mimt ihn für sieben Jahre.

2012 nimmt seine Moderatoren-Karriere Fahrt auf: Thore wird Mitglied des Moderator:innen-Teams von "taff" und moderiert "The Voice of Germany". 2013 übernimmt er die Moderation von "The Voice Kids". Es folgen weitere Moderationsjobs, unter anderem für "The Voice Senior" (2018). In der deutschen Komödie "Takeover – Voll Vertauscht" gibt der Schauspieler und Moderator 2020 sein Kino-Debüt.

2021 wagt er sich dann sogar auf die Bühne, allerdings inkognito. Bei "The Masked Singer" wird Thore Schölermann unter dem Kostüm des Monstronauts enttarnt.

Thore Schölermann: Das ist die Frau in seinem Leben

Am Set von "Verbotene Liebe" trifft Thore auf seine große Liebe: Jana Kilka. Während er sich Hals über Kopf verliebt, ist die Schauspielerin und Synchronsprecherin zögerlich. Sie hat gerade erst eine Trennung hinter sich.

Auf einer Weihnachtsfeier erobert Thore dann doch noch das Herz seiner Traumfrau. Als er ihr mitteilt, dass er auf sie warten wird, ist Jana schwer beeindruckt. So sehr, dass sie eine Woche später der Beziehung eine Chance gibt. Das war 2010.

Die Liebe der beiden gipfelt nach der Verlobung 2018 in eine Alm-Hochzeit. Mit der Heirat im Jahr 2019 legt Thores Ehefrau ihren Nachnamen ab und heißt seitdem offiziell Jana Schölermann.

Nicht nur privat, auch vor der Kamera sind die Schölermanns ein eingespieltes Team. 2018 und 2019 führen sie als Moderatoren-Duo durch die Show "Get the F*ck out of my House". Ihr erster gemeinsamer Job.

Thore und Jana freuen sich auf ihr erstes Kind

2021 hält ein weiteres Highlight für das Privatleben von Thore und Jana bereit: Im Juli verkündet das Ehepaar, dass es ein Baby erwartet, ein Mädchen. Das Kinderzimmer in ihrem Haus in Köln bekommt einen ganz besonderen Anstrich: ein Bergpanorama ziert die Wand.

Dazu sagt Jana, die aus München stammt: "Da wir als fleißige Wanderer die Berge lieben und auch auf einem Gipfel getraut wurden, wollte ich unbedingt ein kleines Bergpanorama gestalten."

Thore verrät auf Instagram: Das Baby ist da!

Am 12. Dezember 2021 verkünden Thore und Jana die Geburt ihrer Tochter auf Instagram. Der Moderator kommentiert ein Foto, auf dem die Hand seines Kindes zu sehen ist, mit den Worten: "Und auf einmal macht alles Sinn!!! Willkommen in der Familie kleines Schölermannchen!!! [...]"

Die frischgebackenen Eltern verraten auch den Namen ihres kleinen Schatzes: Ilvi.

So aufregend, wie das Jahr 2021 privat für Thore endet, geht es im Frühjahr 2022 für ihn beruflich weiter: Dann steht Thore Schölermann als Moderator für Staffel 10 von "The Voice Kids" wieder vor der Kamera.

