Thore Schölermann wird auch 2022 die neue Staffel von " The Voice Kids" moderieren. Im "The Voice"-Universum fühlt sich der Moderator ganz offensichtlich pudelwohl. Seit 2012 moderiert er "The Voice of Germany", 2013 folgte "The Voice Kids" und 2018 kam "The Voice Senior" dazu.

Bei den "The Voice"-Shows begleitet Thore die Suche nach der besten Stimme. Bei " The Masked Singer" 2021 hat er kürzlich seine eigene zum Besten gegeben: Der 37-Jährige wurde als Monstronaut in Folge 5 enttarnt.

Melissa Khalaj ist die Moderatorin

Thores Co-Moderatorin bei "The Voice Kids" 2022 ist Melissa Khalaj. Die Jubiläumsstaffel wird die vierte "The Voice Kids"-Staffel, die die 32-Jährige gemeinsam mit Thore moderiert. Ihre Moderationskarriere startete sie beim Jugendsender Joiz Germany.

Aber auch in der Musikwelt kennt sich Melissa aus: Die gebürtige Münchnerin mit den iranischen Wurzeln ist nicht nur Moderatorin, sondern auch Sängerin und ehemaliges Mitglied der Band Charly Bravo. Zudem hat sie an der sechsten Staffel von Popstars teilgenommen.

"The Voice Kids" 2022: Alle Infos zur Jubiläumsstaffel 10

2022 läuft bereits die zehnte Staffel von "The Voice Kids" in SAT.1! 2013 feierte die erste Staffel im TV Premiere. Damals gewann das junge Gesangstalent Michèle aus dem Team von Rockmusiker Henning Wehland.

Diese vier Coaches warten auf den roten Stühlen

Und in der Jubiläumsstaffel gibt es ein Coach-Comeback: Sängerin Lena Meyer-Landrut nimmt zum siebten Mal auf einem der roten Coach-Stühle Platz. Ihre Coach-Kollegen sind Wincent Weiss, Alvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo, die einen Doppelsitzer besetzen. Wer holt mit seinem Team 2022 den Sieg?

Wann und wo startet "The Voice Kids" 2022?

Noch sind Sendestart und Sendetermine von "The Voice Kids" 2022 geheim. Fest steht jedoch, dass es im Frühjahr 2022 losgeht!

