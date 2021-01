Melissa Khalaj und Thore Schölermann moderieren "The Voice Kids" 2021

Es gibt wohl niemanden im "The Voice"-Universum, der mit diesem Format tiefer verwurzelt ist als Thore Schölermann! Seit 2012 moderierte der Sunnyboy aus Iserlohn jede Sendung von "The Voice". Das bedeutet in Zahlen die beiden "The Voice Senior"-Sendungen (2018 bis 2019), alle acht Staffeln von "The Voice Kids" (seit 2012) sowie neun Staffeln von "The Voice of Germany" (seit 2012). Von 20 "The Voice"-Staffeln moderierte Thore Schölermann also nur eine Staffel nicht – das war die erste Staffel von "The Voice of Germany" im Jahre 2011. Damals stand statt seiner noch Stefan Gödde am Mikrofon.

Selbstredend übernimmt der ansonsten bei taff tätige Frontmann Thore Schölermann auch die Moderation im Jahre 2021 in der 9. Staffel von "The Voice Kids". TVK 2021 ist dann die insgesamt 20. "The Voice"-Staffel mit Thore als Gastgeber – herzlichen Glückwunsch dafür!

Natürlich muss das "The Voice"-Urgestein die jungen Talente nicht alleine ankündigen. Ihm zur Seite steht die schöne Münchnerin mit iranischen Wurzeln Melissa Khalaj. Sie erlangte unter anderem große Popularität als Lästermäulchen der sixx-Talkshow "Promi Big Brother – Die Late Night Show", die sie seit 2014 zusammen mit Jochen Bendel moderiert. Eingefleischte Fans von "Germanys Next Topmodel" kennen sie zudem von der ProSieben-Webshow "GNTM The Talk". Seit 2019 unterstützt Melissa Khalaj ihren Kollegen Thore Schölermann nun zusätzlich bei der Moderation von "The Voice Kids" – so auch in diesem Jahr.

Neues Gesicht bei "The Voice Kids" im Backstage-Bereich

Nach ihrem Sieg 2019 gaben im letzten Jahr die Geschwister Mimi & Josy als Online-Moderatoren exklusive Eindrücke aus dem Backstage-Bereich. In diesem Jahr übernimmt die Führung hinter die Kulissen der Sänger und YouTuber Keanu Rapp. Er stammt ebenfalls aus dem Universum von "The Voice Kids" und sang 2015 im Team des damaligen Coaches Mark Forster. Nach seiner Voice-Zeit machte das Ausnahmetalent eine Karriere als Sänger auf den Social-Media-Plattformen YouTube und TikTok. Zusätzlich agiert er als Schauspieler in dem Joyn-Format "Krass Klassenfahrt".

In seiner Rolle als Online-Moderator blickt er für die digitale "The Voice Kids"-Fanwelt auf thevoicekids.de, in der SAT.1-App und in den sozialen Netzwerken mit den #VoiceKids-Fans hinter die Show-Kulissen und begleitet die Talente sowie die Coaches Stefanie Kloß, Smudo & Michi Beck, Alvaro Soler und Wincent Weiss auch abseits der großen TV-Bühne.

"The Voice Kids" ab Sonntag, 21. Februar 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.