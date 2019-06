Top Chef Germany Halbfinale: Die erste Challenge

Um im Halbfinale von Top Chef Germany herauszufinden, wer Deutschlands bester Koch ist, verlassen die Kandidaten die gewohnte Location in Berlin. Nun heißt es, sich im Krugers Forsthaus in Biesow zu behaupten. Dieses liegt abgeschieden in Brandenburg und stellt für die Profiköche eine neue Herausforderung dar, denn dort müssen sie auf ihre gewohnte Ausrüstung verzichten.

Bei der ersten Challenge in der neuen Umgebung müssen die Spitzenköche beweisen, wie fähig sie handwerklich sind. Die Aufgabe dreht sich um das Thema “mise en place” - also das Vorbereiten eines Arbeitsplatzes. Juror und Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr prüft daher mit geübtem Expertenblick, wie fit die Anwärter auf den Top-Chef-Titel hinsichtlich ihrer handwerklichen Fähigkeiten sind.

Drei Aufgaben müssen sie am schnellsten bewältigen:

20 Perlzwiebeln schälen 25 Haselnüsse knacken 15 Kartoffeln schälen

Nach Trauerfall in der Familie: Serkan ist wieder dabei

Es war eine traurige Nachricht: Wegen eines Trauerfalls in der Familie setzte Serkan in der letzten Folge aus. Ihm geht die Familie über alles. Ganz aus der Show will er aber nicht ausscheiden. Er möchte weiter um den Titel Top Chef Germany 2019 kämpfen!

Mise en place: So schneiden die Kandidaten ab

Vor allem Tom geht zuversichtlich in die Challenge. Er erzählt, dass er schon in der Ausbildung regelmäßig “für jeden dummen Spruch” einen Sack Zwiebeln schälen musste. “Was glaubst du denn, wie viele Säcke Zwiebeln ich geschält habe? Mir war klar, dass ich die zerfetze, die Zwiebeln”, meint er. Tatsächlich entscheidet er die erste Runde für sich und bringt seine Konkurrenten zum Staunen: So fix kann das gehen.

Nach und nach werden auch die anderen fertig. Da in die nächste Runde aber nur vier Köche einziehen können, kommen nur die schnellsten weiter:

Tom Serkan Steffen Franz-Josef

Annette und Christian scheiden aus. Die anderen vier müssen in der nächsten Runde Nüsse knacken - aber nur zwei von ihnen dürfen sich im Duell der letzten Aufgabe stellen:

Tom Franz-Josef

Tom schafft es zwar wieder, sich gegen seine Rivalen als erstes durchzusetzen, aber im Duell gegen Franz-Josef wendet sich das Blatt. Beim Kartoffelschälen kann dieser den Zweikampf für sich entscheiden. Somit ist er der Chef von Team Orange und darf sich zwei Mitglieder für seine Mannschaft wählen.

Challenge 2: Team Orange vs. Team Grau

Team Grau muss sich selbst für einen Anführer entscheiden. Serkan bietet sich selbst an. Da Annette und Steffen nichts dagegen haben, übernimmt der Koch die Teamleitung.

Somit treten zwei Trios gegeneinander an, um eine anspruchsvolle Aufgabe auf hohem Niveau zu bewältigen:

Orange:

Franz-Josef (Teamchef) Tom Christian

Grau:

Serkan (Teamchef) Annette Steffen

Wild mit dem Grill und der Feuerstelle

Als Sieger der ersten Challenge darf Franz-Josef eine wichtige Entscheidung treffen. Er darf auswählen, welche Fleischsorten sein Team zubereitet. Mit den anderen beiden müssen die Kontrahenten arbeiten. Zur Auswahl stehen Wildschwein, Hase, Reh und Fasan. Franz-Josef wählt die letzten beiden Sorten.

Vor allem bei Serkan kommt die Wahl, die Franz-Josef trifft, nicht gut an. Seiner Meinung nach sind Reh und Fasan einfacher zuzubereiten und er findet, dass sich Franz-Josef auch von den herausfordernden Sorten eine hätte aussuchen sollen, damit der Schwierigkeitsgrad für beide Teams etwa ausgeglichen ist.

Die zweite Challenge hat es in sich. Die Teams müssen ohne Gas und Strom verschiedene Wildfleischsorten zubereiten. Dazu haben sie nur einen Keramikgrill und einen Feuertopf je Team zur Verfügung.

Harmonie und Spannung: Bei den Teams knistert die Luft

Während Team Orange zufrieden mit der Zusammensetzung der Gruppe ist und sich blind versteht, sieht es bei Team Grau anders aus. Die Stimmung ist angespannt. Uneinigkeit und Spannungen der Kandidaten untereinander beeinträchtigen die Teamarbeit. Die Stimmung sinkt letztendlich, als auch noch die Pfanne umkippt und das Feuer löscht.

Schließlich sind die 60 Minuten rum, die die Köche für ihre Gerichte zur Verfügung haben, und die Teller werden angerichtet, um sie den Geschmacksknospen der strengen Jury auszuliefern.

Wildspezialist und Zwei-Sterne-Koch Marco Müller ist Pate (H3)

Die Jury aus Eckart Witzigmann, Peter Maria Schnurr und Alexandra Kilian wird von dem Spitzenkoch Marco Müller unterstützt. Er wurde mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet und führt ein Restaurant in Berlin. Die Kandidaten haben großen Respekt vor seiner Meinung und seinem Können. Aber auch Müller ist stolz, bei der hochkarätigen Show mit der renommierten Jury als Gastjuror urteilen zu dürfen - immerhin haben auch die Teilnehmer einiges auf dem Kasten und wollen die Juroren mit ihren Gerichten verzaubern.

Beide Teams servieren ihre Kreationen. Die Juroren loben das Können der Kandidaten - das Fleisch ist sehr gut gelungen - vor allem wenn man berücksichtigt, dass die Anwärter auf den Top-Chef-Titel nur mit dem Feuertopf und dem Grill arbeiten konnten.

Es gibt einen klaren Sieger: Obwohl Team Grau für seinen Mut zu einer außergewöhnlichen Kreation gelobt wird, entscheidet sich die Jury einstimmig für Team Orange.

Die letzte Challenge vor dem Finale

Annette, Serkan und Steffen müssen in der Witzigmann-Challenge um den Einzug ins Finale kochen. Als Teamchef hat Serkan die Möglichkeit sich zu entscheiden, ob er sich selbst in die letzte Runde schickt oder ob er dieses Angebot ausschlägt und weiter im Wettbewerb verbleibt. Er entscheidet sich dafür, als Leitung mit die Verantwortung für die Niederlage zu tragen und sich sein Ticket in die letzte Episode zu erkämpfen - eine Entscheidung, die ihm die Hochachtung seiner Mitstreiter einbringt.

Die Aufgabe für die Challenge stellt eine große Herausforderung dar - vor allem für Steffen. Es geht darum, mit Zuckerarbeit ein filigranes Dessert zu zaubern, das auch schon rein optisch verführt. Nichts für Steffen - seiner Meinung nach hat Zucker auf dem Teller nichts zu suchen.

Annette und Serkan gehen motiviert und besonnen ans Werk. Zügig suchen sie sich ihre Utensilien zusammen, ziehen Zucker in eine Spiralform oder richten Früchte an. Bei Steffen geht es hingegen chaotisch zu. Hektisch und scheinbar kopflos läuft er durch die Küche. Von Zuckerarbeit keine Spur. Alexandra Kilian macht sich Sorgen, ob er sich nicht verrennt. Tom, Franz-Josef und Christian, die über einen Fernseher zusehen, können kaum hinschauen und fiebern mit ihrem Mitstreiter mit. Schließlich läuft Steffen auch noch die Zeit davon und notgedrungen muss er seine Teller anrichten, bevor er fertig wird.

Top Chef Germany: Die Finalisten

Letztendlich verspielt Steffen durch Fehler, die ihm unterlaufen und durch seine Nervosität seinen Einzug ins Finale. Obwohl er die beste Zuckerarbeit zaubert, liegt er geschmacklich weit hinter seinen Konkurrenten zurück.

Ins Finale schaffen es:

Franz-Josef

Tom

Christian

Serkan

Annette

Aber Steffen kann noch ins Finale einziehen: Wenn er es schafft, sich im Online-Spin-Off Top Chef Germany - Die letzte Chance gegen Sven durchzusetzen, kann er noch um den Titel kämpfen.

Das Finale von Top Chef Germany 2019 kommt am Mittwoch, den 12. Juni um 20:15 Uhr in SAT.1. Auf sat1.de gibt es ganze Folgen zum Ansehen, spannende News zum Format sowie Informationen über die Kandidaten und die Jury.