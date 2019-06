Top Chef Germany: Anspruchsvolle Aufgaben im Halbfinale

Im Halbfinale von Top Chef Germany müssen sich die Köche wieder einigen anspruchsvollen Herausforderungen stellen, um zu zeigen, dass sie ins Finale gehören. Dafür verlassen sie Berlin und begeben sich an einen abgeschiedenen Ort.

Folge 5 der Koch-Show: Ein schwerer Weg ins Finale

Für die anspruchsvolle Challenge haben sie nur begrenzte Mittel zur Verfügung: Statt dem Kochen in einer modern ausgestatteten Küche geht es ab an den Grill. Nicht jeder kommt mit dem ungewohnten Umfeld gut zurecht - ein schwieriger Weg ins Finale. Aber wer Deutschlands Top Chef werden will, muss sich jeder Herausforderung stellen können und seine Konkurrenten an die Wand kochen.

Leider sind die Profis bei all ihrem Können nicht vor Pannen gefeit. Ein Koch stößt die Pfanne um und löscht versehentlich das Feuer. Nun ist ihr Team unter Druck - es stellt sich die Frage, ob die Köche die Situation noch retten und vielleicht sogar ins Finale einziehen können oder sie dieser Fehler den Einzug in die nächste Runde kostet.

Nach Trauerfall in der Familie: So geht es mit Serkan weiter

Besonders traurig in Folge 4 war die Tatsache, dass Serkan wegen eines Trauerfalls in der Familie kurzzeitig aussetzen musste. Für das Halbfinale kommt er zurück und tritt gegen seine Kontrahenten an.

Wer setzt sich im Halbfinale durch?

Nachdem Bernhard in der letzten Folge ausschied, kämpfen Annette, Christian, Serkan, Steffen, Tom und Franz-Josef um die letzten Plätze für das Finale. Die Jury aus Eckart Witzigmann, Alexandra Kilian und Peter Maria Schnurr muss dann entscheiden, wer unter den Spitzenköchen es verdient hat, weiterzukommen und welcher Koch seine Messer packen und gehen muss.

Das Halbfinale von Top Chef Germany kommt am Mittwoch, den 05. Juni 2019 um 20:15 Uhr in SAT.1. Auf sat1.de findet ihr immer aktuelle News rund um die Show sowie Informationen rund um die Episoden, die Kandidaten und die Juroren. Online gibt’s auch alle Folgen des Spin-Offs Top Chef - Die letzte Chance, in dem die ausgeschiedenen Kandidaten um ein Ticket für das Finale kochen können. Zuletzt mussten sich Johannes, Bernhard und Sven gegeneinander behaupten.