Top Chef Germany: Die Finalisten

Sechs Kandidaten kämpfen um den Sieg bei Top Chef Germany:

Sven konnte sich im Online-Spin Off Top Chef Germany - Die letzte Chance gegen die anderen ausgeschiedenen Köche durchsetzen und erkämpfte sich so ein Ticket für das große Finale.

Challenge 1: Wer fliegt mit nach Mallorca?

Schon die erste Challenge im Finale stellt eine große Herausforderung dar. Es geht zurück zu den Anfängen. Die Köche müssen auf ihren Tellern Gerichte servieren, die ihre Heimat symbolisieren. Dafür haben sie 90 Minuten Zeit. Die beiden Teilnehmer, die die Jury nicht überzeugen können, erhalten kein Ticket nach Mallorca und scheiden vor der nächsten Aufgabe aus.

Die Juroren freuen sich auf die Kreationen der Köche und erwarten ein Top Niveau. Sie möchten, dass die Kreationen erzählen, wo die Kandidaten herkommen, wo sie zuhause sind. Sie sollen zeigen, was der Begriff für sie bedeutet. Die Profis sind nervös. Für sie geht es um das Ticket in die nächste Runde. Vor allem Sven steht unter Druck. Bei ihm läuft manches nicht wie geplant. Zu allem Unglück schneidet er sich auch noch in die Hand und muss mit einem Handschuh weiterkochen, der ihn einschränkt.

Emotionale Botschaften von der Familie

In Deutschlands härtestem Profi-Kochwettbewerb geht es jetzt um alles. Briefe und Bilder aus der Heimat sollen den Köchen noch einmal einen Motivationsschub geben. Kein Wunder, dass den Spitzenköchen bei all den liebevollen Worten und den Fotos von den Kindern oder des Partners die Tränen kommen. Im Endspurt geben alle noch einmal volle Power.

Gerichte aus der Heimat: Serkan und Sven können nicht überzeugen

Wer mit nach Mallorca will, muss zeigen, dass er ein Meister in der Küche ist. Die Jury bewertet äußerst streng und achtet auf jedes Detail. Nur vier dürfen mit in die nächste Runde, weswegen es für zwei Köche eng wird.

Zwei Gerichte waren um Längen besser als der Rest. Diese wurden von Annette und Franz-Josef zubereitet. Tom und Christian konnten sich ebenfalls durchsetzen, somit scheiden Serkan und Sven aus. Für sie hat es leider nicht gereicht.

Challenge 2 im Finale: Auf Mallorca wird gekocht

Für das Finale stößt eine hochangesehene Patin hinzu, die der Jury dabei hilft, Deutschlands ersten “Top Chef” zu finden: die versierte Köchin Haya Molcho, die auf israelische Wurzeln zurückblickt. Für die zweite Challenge sollen die Anwärter die Levante- mit der mallorquinischen Küche verbinden.

Bei der Levante-Küche geht es um orientalische Geschmackserlebnisse, sie gilt als leicht und würzig und setzt vielfältige Aromen ein. Gemüse spielt dabei die Hauptrolle, Fleisch ist nur ein Nebendarsteller.

Annette und Franz-Josef überzeugen die Jury

Für die zweite Aufgabe haben die Köche 60 Minuten Zeit - und davon benötigen sie jede Sekunde, denn die Teilnehmer wollen noch einmal über sich hinauswachsen und sich an Großes wagen. Ein besonders großes Risiko geht dabei Tom ein. Er will acht kleine Gerichte zubereiten. Leider reicht ihm die Zeit nicht und er kann nach Ablauf der Frist nur sechs Komponenten servieren.

Nach einer Stunde präsentieren die Kandidaten ihre Teller und stellen sich dem Urteil der Jury. In dieser Runde unterstützen auch zwei von Haya Molchos Söhnen die Richter: Nuriel und Ilan kosten ebenfalls von den Kreationen der Profis. Dabei sind sich die Juroren häufig einig: Die Köche hätten sich trauen sollen, mehr zu würzen und die Geschmacksvielfalt des Orients in ihre Gerichte einzufügen.

Eine Ausnahme gibt es: Annette ist mit Abstand die Beste. Auch Franz-Josef kann überzeugen. Für Tom und Christian endet der Wettkampf jedoch an dieser Stelle. Somit stehen die beiden Profis fest, die sich in einem letzten und alles entscheidenden Wettkampf durchsetzen müssen.

Das große Finale bei Top Chef Germany: Das letzte Duell

Im letzten Duell von Top Chef Germany müssen Annette und Franz-Josef eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe bewältigen: Sie sollen für 40 Gäste in Haya Molchos Restaurant “Neni” ein Drei-Gänge-Menü zaubern. Kochen dürfen sie, was sie möchten, solange das Amuse-Bouche um 19 Uhr, der Hauptgang um 20 Uhr und das Dessert um 21 Uhr serviert werden. Ein Amuse-Bouche ist ein Appetithäppchen, das vor den Gängen eines Menüs zum Anregen des Appetits serviert wird.

Für diese Herausforderung bekommen die beiden überraschende Unterstützung: Die ausgeschiedenen Köche stehen als Unterstützung bereit. Annette und Franz-Josef dürfen sich jeweils zwei ihrer einstigen Mitstreiter auswählen, die ihnen zur Hand gehen sollen. Da Annette die vorige Aufgabe als Beste absolvierte, hat sie den Vorrang. So wählen die beiden:

Team Orange:

Annette (Team-Chefin)

Tom

Bernhard

Team Grau

Franz-Josef (Team-Chef)

Christian

Serkan

Versöhnung zwischen Annette und Bernhard

Franz-Josef und Annette sollen erklären, wieso sie sich gerade für diese beiden entschieden haben. Annette wählte Tom, weil er ihrer Meinung nach ein großartiger Koch ist. Mit Bernhard wollte sie gemeinsam kochen, da sie sich ihm gegenüber unfreundlich und unfair verhalten habe und das möchte sie wieder gut machen. Bernhard freut sich sehr über ihre Anerkennung und fühlt sich geehrt.

Franz-Josef wählt Christian, weil sie sich von Anfang an super verstanden hätten. Für Serkan entscheidet er sich, da dieser genauso geradlinig denke wie er und er arbeiten könne wie ein Tier. Auch mit ihm verstehe er sich einfach gut.

Franz-Josef ist der Gewinner von Top Chef Germany 2019

Nachdem alle Gänge der Jury präsentiert wurden, wird es Zeit für die Urteilsverkündung. Die 40 Gäste, Haya Molcho und die Stamm-Juroren haben alle eine Stimme zur Verfügung und entscheiden sich wie folgt:

Somit steht eindeutig fest, dass Franz-Josef Deutschlands erster “Top Chef” ist! Herzlichen Glückwunsch, lieber Franz-Josef, mit deinem meisterhaften Können in der Küche hast du dir den Titel “Top Chef Germany”, das Preisgeld über 50.000 Euro und das mehrseitige Portrait inklusive eines Interviews im Food-Magazin “Der Feinschmecker” redlich verdient.

