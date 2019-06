Top Chef Germany: Das große Finale auf Mallorca

Jetzt sind nur noch die Besten unter den Spitzenköchen dabei. Sie kämpfen um den Titel “Top Chef Germany” von 2019:

Hinzu kommt noch einer der ausgeschiedenen Köche, der sich im Online-Spin Off Top Chef Germany - Die letzte Chance gegen alle anderen durchsetzen konnte. Es bleibt also spannend, wer den Finalisten in der Küche einheizt!

Für das große Finale verlassen die Titelanwärter die gewohnte Küche in Berlin und müssen nun auf Mallorca zeigen, dass sie ihre Konkurrenz mit ihrem Können ausstechen. Die Juroren erwarten dabei Großes: Wer Deutschlands “Top Chef” werden will, muss ein unvergleichlich gutes Gericht kreieren, das die strengen Geschmacksknospen der Juroren verwöhnt.

Eines ist dabei klar: Jeder will der Beste sein und seine Konkurrenz hinter sich lassen - ein schwieriges Unterfangen bei der Profiriege, die es in die finale Episode geschafft hat. Hier wird auf sehr hohem Niveau gekocht und nur der Beste wird sich am Ende durchsetzen können.

Die Köche kämpfen um den Sieg

Wer schließlich alle hinter sich lässt und wessen Teller herausragt, muss die hochkarätige Jury unter Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann entscheiden. Mit seiner Erfahrung und seinem Wissen um kulinarische Perfektion ist er der ideale Richter, um diese anspruchsvolle Aufgabe zu meistern. Gemeinsam mit seinen Jury-Kollegen Alexandra Kilian und dem Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr wählt er den Profikoch aus, der das beeindruckendste Gericht zaubert und der Deutschlands erster “Top Chef” wird.

Im emotionalen Finale begleitet uns heute Abend Moderator Daniel Boschmann durch die Sendung. Dann erfahren wir, wer sich die Krone sichert. Top Chef Germany kommt um 20:15 Uhr in SAT.1. Auf sat1.de gibt es spannende Informationen und News rund um das Format, die Kandidaten und die Jury. Auch ganze Folgen kann man sich online anschauen.