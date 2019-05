Top Chef Germany Folge 4: Die Blackbox-Challenge

Schon die erste Challenge bedeutet eine große Herausforderung! In absoluter Finsternis müssen zwei Kandidaten ein Gericht verkosten und dessen Bestandteile erschmecken. Nichts darf aus der Box mitgenommen werden, hier geben einzig und allein die Geschmacksknospen der Köche Hinweise auf die Komponenten.

Dafür werden die Profis in zwei Teams eingeteilt. Aus einem Messerblock müssen die Teilnehmer ein markiertes Messer ziehen, das bestimmt, gegen wen sie antreten. Dabei ergeben sich zwei Teams:

Orange:

Sven (Teamchef)

Tom

Bernhard

Annette

Grau:

Steffen (Teamchef)

Christian

Serkan

Franz-Josef

Tim Raue ist der Pate für die erste Aufgabe

Die beiden Team-Chefs bestimmen jeweils einen Kandidaten, der stellvertretend für ihr Team in der Box ein Gericht verkostet. Dieses wurde von dem Paten für diese Aufgabe zubereitet: Starkoch Tim Raue ist für seine raffinierte Küche bekannt. Anschließend müssen die Kandidaten das Gericht so perfekt wie möglich nachkochen. Die Köche haben Respekt vor der Herausforderung - und das zu Recht! Raue selbst sagt, dass es sehr schwer sei, die einzelnen Zutaten herauszuschmecken. Der Pate hat sogar Mitleid mit den Köchen.

Sterne-Koch Bernhard und Franz-Josef werden von den Chefs ernannt, um sich in der Box der Challenge zu stellen. Die Hauptbestandteile sind Petersilienwurzel, Petersilie und Yuzu - diese sollen Bernhard und Franz-Josef erkennen? Nach fünf Minuten müssen sie die Box verlassen und ihren Teammitgliedern beschreiben, was sie geschmeckt haben.

Zweifel bei Team-Chef Sven: Spielt Bernhard falsch?

Nachdem beide Teams einen Plan aufgestellt haben, um das Gericht von Tim Raue nachzukochen, laufen alle los, um die passenden Zutaten zu besorgen. Dabei zeigt Bernhard seinen Mitstreitern aus Team Orange etwas hinter vorgehaltener Hand.

Sven wird stutzig. Er fragt, wo Bernhard die Scheibe her habe und fragt seinen Vertrauten Tom, ob Bernhard sie vielleicht aus der Blackbox mitgenommen habe. Handelt es sich dabei nicht um einen Regelverstoß und somit sogar um Betrug? Er ist sich unsicher, was er machen soll. Immer wieder nimmt er Tom zur Seite und fragt nach dessen Meinung. Tom ist sich aber sicher: Bernhard ist ein Profi mit einem Michelin-Stern. Er weiß genau, was er tut und hat Schummeln nicht nötig. Ein Argument, das Sven etwas beruhigt - zumindest vorerst.

Nach einiger Zeit dürfen zwei Kandidaten in die Blackbox gehen und sich die Kreation anschauen. So können sie ein Zwischenfazit ziehen: Sind sie schon auf dem richtigen Weg? Tom und Serkan dürfen in die Box, um sich die Vorgabe genauer anzuschauen - schmecken ist aber strengstens verboten.

Team Grau gewinnt: Franz-Josef ist sicher im Halbfinale

Nach 60 Minuten servieren beide Teams ihre Teller:

Team Orange ist zwar optisch sehr nahe an der Vorgabe dran, aber geschmacklich doch weit entfernt.

Bei Team Grau ist es genau anders: Optisch sieht ihr Gericht anders aus, aber geschmacklich passt es.

Die Jury entscheidet, dass Team Grau die erste Challenge von Folge 4 gewinnt. Tim Raue ist aber von der Leistung der Köche beeindruckt.

Als Team-Chef darf Steffen nun einen Teilnehmer auswählen, der Immunität erhält und sicher eine Runde weiter ist. Er entscheidet sich für Franz-Josef, da dieser Steffens Meinung nach die größte Verantwortung durch seine Rolle als Koster trug und es dadurch verdient habe, weiterzukommen. Eine Entscheidung, über die sich dieser sehr freut - er ist automatisch im Halbfinale. Glückwunsch, lieber Franz-Josef!

Challenge 2: Duell zwischen Bernhard und Annette

Auf Team-Chef Sven kommt nun eine vermeintlich schwere Entscheidung zu: Er muss einen aus dem Team wählen, der seiner Meinung nach für die Niederlage verantwortlich ist. Er trifft jedoch seine sehr Wahl schnell: Bernhard soll antreten. Er begründet seinen Entschluss mit seinem Verdacht, dass Bernhard gegen die Regeln verstoßen haben könnte.

Bernhard findet Svens Entscheidung korrekt und ist bereit, als Koster die Verantwortung zu tragen. Er darf sich aus allen Köchen einen Konkurrenten auswählen, gegen den er in einem Duell kochen muss. Franz-Josef ist davon ausgeschlossen, da dieser Immunität besitzt. Er entscheidet sich für Annette.

Viele Fragen um Bernhard

Nach der Entscheidung, wer in der zweiten Challenge antritt, gibt es einen Austausch zwischen Bernhard und Annette. Sie ist aufgebracht, weil er sie gewählt hat und will ihm nicht die Hand reichen. Serkan mischt sich ein und sagt offen, dass es daran liegen würde, dass Bernhard Annette für das schwächste Glied halte. Ein Gedanke, der auch Annette kam. Sie fühlt sich von ihren ausschließlich männlichen Konkurrenten unterschätzt.

Um die Frage zu klären, ob Bernhard gegen die Regeln der Blackbox-Challenge verstoßen hat, überprüft Daniel Boschmann die Aufnahmen aus der Box sowie die vom Kochen. Es scheint, als ob Bernhard eine Scheibe des Gemüses mitgenommen hat, um diese seinen Teamkameraden zu zeigen. Daniel will den Koch noch vor der nächsten Challenge darauf ansprechen und seine Erklärung hören.

Regelverstoß oder nicht?

Als sich Annette und Bernhard für das Duell aufstellen, konfrontiert Daniel Bernhard mit dem Verdacht. Er will von dem Koch wissen, ob dieser absichtlich ein Stück des Gerichts aus der Blackbox mitgenommen habe. Bernhard erklärt, dass ihm beim Kosten eine Scheibe am Gaumen hängen geblieben sei. Annette kritisiert seine Argumentation. Sie ist der Meinung, dass er absichtlich gegen die Regeln verstoßen hat. Bernhard solle dazu stehen, was er gemacht hat.

Die anderen Kandidaten sehen aus dem Backstage-Bereich über einen Fernseher aus zu. Sie sind sich nicht sicher, was sie denken sollen. Tom kann noch immer nicht glauben, dass Bernhard gegen die Regeln verstoßen haben soll. Sven sieht das anders. Für ihn hat der älteste Koch eindeutig versucht zu betrügen.

“Strategische Kriegsführung” im Koch-Duell

Bernhard selbst leidet unter den Betrugsvorwürfen. Er streitet ab, dass es sich um eine böse Absicht gehandelt hat und erklärt, dass es an seinen dritten Zähnen gelegen habe. Svens Meinung nach hätte der Koch jedoch einfach das Stück aus dem Mund nehmen und wegwerfen können, ohne es seinem Team zu zeigen. Da letztendlich jedoch keine eindeutigen Beweise gegen Bernhard vorliegen und Daniel nicht sicher sagen kann, ob es sich um einen Regelverstoß oder um ein Versehen handelt, entscheidet er sich dafür, Bernhard antreten zu lassen.

Als Herausgeforderte hat Annette die Möglichkeit zu wählen, ob die beiden mit grünen Erbsen oder weißem Spargel kochen sollen. Sie entscheidet sich für Spargel. Während des Kochens stichelt Annette weiter gegen Bernhard und seinen vermeintlichen Regelverstoß. Der Duellant lässt sich davon verunsichern und ist beim Zubereiten seiner Interpretation gedanklich nicht bei der Sache. Die Vorwürfe belasten ihn. Annette selbst bezeichnet das als “strategische Kriegsführung”. Sie ist wütend und motiviert, Bernhard aus dem Rennen zu schicken.

Die restlichen Teilnehmer, die bis auf Serkan über einen Fernseher zusehen, sind zwiegespalten. Steffen hat Mitleid mit Bernhard, er findet es nicht gut, wie mit dem Sternekoch umgegangen wird. Tom, Christian und Sven finden Annettes Verhalten ebenfalls bedenklich, sind aber auch der Meinung, dass Bernhard etwas Mitschuld an der Situation trage.

Annette überzeugt mit ihrer Interpretation

Annette baut bei ihrer Kreation auf einen modernen Stil. Bernhard hingegen beschränkt sich auf eine klassische Variante des beliebten Gemüses. Während die Juroren Alexandra Kilian, Peter Maria Schnurr und Eckart Witzigmann die Eleganz und die Harmonie von Annettes Teller loben, überzeugt Bernhard vor allem mit seinem Spargel und seiner traumhaften Sauce hollandaise.

Es zeigt sich: Der Kampf der beiden um den Titel “Top Chef Germany” ist ein intensives Duell auf Augenhöhe. Trotz des emotionalen Drucks, unter dem beide leiden, haben sie jeweils einen beeindruckenden Teller angerichtet.

Letztendlich setzt sich Annette durch. Mit ihrem Sieg zieht sie ins Halbfinale ein und ist somit eine Runde bei Top Chef Germany weiter. Ein Ergebnis, das nicht von all ihren Mitstreitern positiv aufgenommen wird. Steffen ist der Meinung, dass sie nicht gewonnen habe, weil sie besser war, sondern weil sie Bernhard so unter Druck gesetzt habe, dass er nicht sein Bestes geben konnte.

Eckart Witzigmanns Lieblingsfisch in Challenge 3

Bei der dritten Aufgabe, der Witzigmann-Challenge, müssen die Kandidaten ein Gericht rund um den Lieblingsfisch des Jury-Präsidenten zaubern. Eckart Witzigmann liebt den Skrei oder auch Winterkabeljau. Auch die Köche sind begeistert von der Zutat: Tom, Christian, Sven und Steffen müssen den Fisch interpretieren. Serkan setzt in dieser Runde aus. Wegen eines Trauerfalls in der Familie ist er erst in Folge 5 wieder dabei.

Die anderen vier machen sich gleich ans Werk, um in 60 Minuten etwas Feines mit dem Skrei zu kreieren. Während Tom nach Ablauf der Zeit sehr zufrieden mit seinem Gericht ist, sieht das bei Christian anders aus, er hätte gern mehr Zeit gehabt. Steffen ist sich sogar sicher, dass er ausscheiden wird. Aber bestätigt sich seine Ahnung?

Sven scheidet bei Top Chef Germany 2019 aus

Alle vier Spitzenköche richteten beeindruckende Teller an. Für die Jury wird die Aufgabe, Deutschlands “Top Chef” zu küren, immer schwieriger. Schließlich scheidet jedoch Sven aus - seine Konkurrenten waren einfach zu gut. Er muss seine Messer packen und die Kochshow in Sat.1 verlassen.

Top Chef Germany 2019 kommt jeden Mittwoch um 20:15 Uhr in Sat.1. Die verbliebenen Kandidaten stehen nun im Halbfinale und müssen nur noch eine Runde weiterkommen, um im Finale um Deutschlands Top-Chef-Titel zu kämpfen.

Bernhard und Sven konnten nicht ins Halbfinale einziehen. Aber online geht es noch weiter. Bei dem Spin-off “Top Chef Germany - Die letzte Chance” können sie gegen Johannes antreten, der ebenfalls bereits ausschied. Der Gewinner der Web-Folgen kann sich im Finale behaupten und trotzdem noch den Sieg einstreichen.