"Topf sucht Burdecki": Das sind die Kandidaten aus Folge 1

Alexander

André

Andreas

Christian

David

Iosif

Pavel

Tuan

Tino

Überraschung beim Promi-Dating

In der Auftaktfolge von "Topf sucht Burdecki" wagt sich eine bunte Mischung an potenziellen Traummännern an die besondere Dating-Herausforderung. Obwohl die Kandidaten vorher nicht wissen, dass sie um das Herz von Reality-Star Evelyn Burdecki kämpfen, ist Single-Mann David sofort begeistert: "Ich finde sie mega!", schwärmt er nach seinem Speed-Date mit der quirligen Blondine.

Während David die TV-Schönheit schon seit längerem auf Social Media verfolgt, hat der schüchterne Pavel zunächst keine Ahnung, wen er vor sich hat. Trotzdem ist der Dredner sofort hin und weg und schwärmt: "Das ist eine bildschöne Frau!".

Zwischen "Pommes Spezial" und Bonbon-Liebe

Im Gegensatz zu Pavel kann Tino nicht wirklich bei Evelyn punkten. Der 55-Jährige kennt "Pommes Spezial" nicht - ein No-Go für die Fast Food-Liebhaberin.

Ihre Liebe zu deftigem Essen sorgt auch für Vorurteile gegenüber Bodybuilder Christian. Beim Online-Dating schafft er es jedoch ihr Interesse zu wecken.

Der Flirt-Stil von Kandidat Iosif sagt Evelyn jedoch ganz und gar nicht zu: "Das ist so ein Internet-Perversling". Beim Dreier-Date im Bonbon-Laden will sie den 45-Jährigen persönlich zur Rede stellen. "Alles nur ein Missverständnis" beteuert Iosif.

Houseclimbing und selbstgebackene Kuchen

Hochhinaus geht es bei dem Dreier-Date mit André und Pavel. Evelyn will sich mit den beiden Männern an einer Hauswand abseilen lassen. Zu viel für den sanftmütigen Pavel. Dieser schaut lieber vom sicheren Boden aus zu. André wagt sich an die Herausforderung, doch seine aufgeweckte Dating-Partnerin rennt ihm glatt davon.

Schließlich bekommen drei Single-Männer die einmalige Gelegenheit durch Evelyns Magen an ihr Herz zu gelangen. André, Christian und Pavel dürfen erneut auf ein Gruppen-Date mit der blonden Schönheit. Aber nicht ohne selbstgebackene Kuchen!

Versteckt sich unter den SIngle-Männern bereits Evelyns Traummann? Und wem wird der Reality-Star den Laufpass geben? Das erfährst du in Folge 2 am 14. August 2022 um 17:40 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.