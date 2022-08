Spontan, nicht zu ernst und Zwiebel-Liebhaber – so beschreibt der Reality-Sonnenschein ihren Traummann. Um den Richtigen zu finden, will Evelyn 21 Single-Männer auf Herz und Nieren prüfen. Das Besondere: Diese wissen noch nichts von ihrem Glück und treffen erst in der Sendung auf die 33-Jährige. Wie werden die Herren reagieren? Und ist der Richtige dabei?

"Topf sucht Burdecki": Das sind alle Kandidaten aus Folge 1

Diese Single-Männer kämpfen um das Herz von Evelyn

Bei "Topf sucht Burdecki" wagt sich eine bunte Mischung an potenziellen Traummännern an die besondere Dating-Herausforderung. In insgesamt vier Folgen sucht Evelyn Burdecki nach ihren Partner fürs Leben. Ob sich dieser vielleicht schon unter den ersten neun Kandidaten aus Folge 1 befindet?

Mit dabei ist der 27-jährige Alexander, der in seiner Freizeit gern Fußball spielt und sich selbst als Gefühlsmensch bezeichnet. Sein Konkurrent Andreas wird besonders mit seiner Begeisterung für spontane Unternehmungen bei Evelyn punkten können.

Familienmensch Iosif scheint perfekt zu Evelyns Wunsch nach Fünflingen zu passen und auch Kandidat Tuan ist mit seiner Suche nach einer humorvollen Partnerin genau richtig bei "Topf sucht Burdecki". Ob Kandidat Tino mit seinem Tanz-Talent bei Evelyn punkten kann und wie wohl der ruhige André auf das quirlige Reality-Sternchen reagiert?

Das erfährst du in der ersten Folge von "Topf sucht Burdecki" am 7. August 2022 um 17:40 Uhr in SAT.1 und online auf Joyn.