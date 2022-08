"Topf sucht Burdecki": So funktioniert die Show

Bei "Topf sucht Burdecki" begibt sich Reality-Sternchen Evelyn Burdecki auf die Suche nach der großen Liebe. Für besondere Spannung sorgt die Tatsache, dass die Männer vorher nicht wissen, dass sie in der Show auf Evelyn treffen werden. Die 33-Jährige will die Kandidaten in unterschiedlichen Dating-Situationen auf die Probe stellen. Wer kann sie von sich überzeugen und ihr Herz gewinnen?

Das ist Evelyn Burdecki

Man muss sie einfach lieben! Evelyn Burdecki ist eine absolute Frohnatur und wurde unter anderem durch ihre Teilnahme an den Dating-Shows "Take Me Out" und "Der Bachelor" bekannt. Im August 2017 war die Düsseldorferin Teil des Casts von "Promi Big Brother" und schaffte es auf den sechsten Platz.

Nun nimmt die 33-Jährige bei "Topf sucht Burdecki" ihr Schicksal selbst in die Hand und möchte mithilfe von Dr. Sandra Köhldorfer ihren Traummann finden. Ob sie sich wirklich verlieben wird, siehst du seit dem 7. August 2022 in SAT.1.

Evelyn Burdecki sucht Traummann: So soll er sein

Evelyn Burdecki hat große Zukunftspläne: " Ich würde sehr gerne Kinder haben – am liebsten Fünflinge!" Den Wunsch nach dieser Großfamilie sollte ihr Traummann auch haben. Die 33-Jährige wünscht sich außerdem einen Mann, der spontan ist und sich nicht so ganz so ernst nimmt. Ein Vorteil für ihren Zukünftigen wäre es auch, wenn er Zwiebeln mag.

Diese Kandidaten sind dabei

Wer die Wahl hat, hat die Qual. An "Topf sucht Burdecki" nehmen 21 Single-Männer teil. Welche Kandidaten genau um das Herz der Glamour-Lady kämpfen, ist noch nicht bekannt.

Sendetermine und Sendezeiten

Seit dem 7. August 2022 läuft Evelyn Burdeckis Dating-Show vier Folgen lang jeden Sonntag um 17:40 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Hier gibt's den Überblick zu allen Sendeterminen und Sendezeiten.

Livestream zur Sendung

Du kannst "Topf sucht Burdecki" auch sehen, wenn du keinen Fernseher hast oder dein TV immer sonntags zur Ausstrahlungszeit besetzt ist. Dafür musst du nur den kostenlosen Livestream auf sat1.de oder auf Joyn einschalten und bist immer dabei, wenn Evelyn ihre Kandidaten auf spannende Dates entführt.

Ganze Folgen als Wiederholung

Nach der TV-Ausstrahlung sind die ganzen Folgen als Wiederholung online auf sat1.de und auf Joyn in der Mediathek zu finden. Du kannst somit verpasste Folgen einfach nachholen oder deine Lieblingssendung gleich mehrfach sehen.