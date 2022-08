Darum geht's in der neuen Dating-Show "Topf sucht Burdecki"

Reality-Sternchen Evelyn Burdecki sucht die große Liebe. In der neuen Dating-Show "Topf sucht Burdecki" will die 33-Jährige unter 21 Kandidaten ihren Traummann ausfindig machen. DAs Spannende daran: Die Männer wissen noch gar nicht, dass sie auf Evelyn Burdecki treffen.

Programmänderung wegen Fußball

Besondere Situationen verlangen besondere Maßnahmen. Da Deutschlands Fußballfrauen am 31. Juli 2022 im Finale stehen, verschiebt SAT.1 den eigentlich geplanten Start von Evelyn Burdeckis Datingshow "Topf sucht Burdecki" um eine Woche auf Sonntag, 7. August.

Start am 7. August 2022 um 17:40 Uhr in SAT.1

Jetzt wird gedatet! Ab 7. August 2022 um 17:40 Uhr lernt Evelyn Burdecki in "Topf sucht Burdecki" immer sonntags 21 Single-Männer kennen. Die Kandidaten wissen vorher nicht, dass sie in der SAT.1-Show auf die 33-jährige Promi-Lady treffen.

Im Clip: Evelyn Burdecki sucht ihren Traummann

"Topf sucht Burdecki": Sendetermine und Sendezeiten im Überblick

Vier Folgen lang hat Evelyn Zeit, ihren Traummann zu finden. In außergewöhnlichen Dating-Situationen sollen die Kandidaten zeigen, was in ihnen steckt. So geht es beispielsweise auf eine Tandem-Fahrt, in den Zoo oder in einen Escape Room.

Wer kann Evelyn überzeugen? Am 28. August 2022 läuft um 17:40 Uhr dann die vierte und letzte Folge von "Topf sucht Burdecki".

Folge 1: Sonntag, 7. August 2022 um 17:40 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 2: Sonntag, 14. August 2022 um 17:40 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 3: Sonntag, 21. August 2022 um 17:40 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 4: Sonntag, 28. August 2022 um 17:40 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Livestream und Wiederholung

Jeden Sonntag hast du die Möglichkeit, "Topf sucht Burdecki" neben der TV-Ausstrahlung auch online auf sat1.de im kostenlosen Livestream zu sehen. Diesen kannst du ganz einfach über dein Smartphone, deinen PC oder dein Tablet aufrufen.

Nachdem die Sendungen in SAT.1 gezeigt wurden, kannst du sie dir außerdem als Wiederholung in der SAT.1-Mediathek ansehen. Zusätzlich sind die ganzen Folgen auch auf Joyn nochmal zu sehen.

Das ist Evelyn Burdecki

Wo Evelyn Burdecki auftaucht, herrscht sofort gute Laune. Die 33-jährige Frohnatur mit polnischen Wurzeln sucht bei "Topf sucht Burdecki" nach dem Mann fürs Leben. Seit 2013 ist die Düsseldorferin aus der deutschen Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken und nahm 2017 an "Promi Big Brother" teil.

Evelyn war bereits in mehreren Dating-Shows als Kandidatin zu sehen. Dass sie nun selbst in ihrer eigenen Sendung im Mittelpunkt steht und 21 Männer um ihr Herz buhlen, ist gänzlich neu für die quirlige Blondine.

So stellt sich Evelyn Burdecki ihren Traummann vor

Single-Lady Evelyn Burdecki will ihren Traummann finden. Doch wie sollte dieser denn sein? "Jemand, der spontan ist und sich selbst nicht ganz so ernst nimmt. Es wäre auch schön, wenn er ein kleines Bäuchlein hätte!", so die 33-Jährige. Wichtig ist auch, dass er Zwiebeln nicht abgeneigt ist, denn Evelyn liebt das geruchsintensive Gemüse. Außerdem sollte ihr Traummann heiraten und Kinder bekommen wollen.