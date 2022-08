Im Clip: Das war das Finale von "Topf sucht Burdecki"

SAT.1: Was hat Ihnen an der Zusammenarbeit mit Evelyn Freude gemacht? Was hat Sie überrascht?

Dr. Sandra Köhldorfer: Evelyn betritt einen Raum und alles Negative ist wie weggefegt. Tränen lachend musste ich feststellen, dass sie wohl die unvorhersehbarste Person ist, die ich kenne. Jede Drehvorbereitung wanderte daher direkt in den Müll und ich wusste nie, was als Nächstes kommt.

Gerade diese Spontanität macht Evelyn ja auch so herrlich lebendig und liebenswert. Am Ende kann ich sagen: Eine große TV-Liebe ist entstanden. Nämlich die zwischen uns! Es wäre ein absoluter Traum, auch in Zukunft mir ihr im Team viele Herzen vor dem TV-Schirm mit Lachen, Liebe und Freude zu füllen.

Sie haben Evelyn mehrfach als schwierigen Fall beschrieben. Wie würden Sie diese Einschätzung begründen?

Evelyn hat spannende kreative, kognitive Verbindungen. Auch wenn sie manchmal total verpeilt ist, gilt: Wer sie unterschätzt, hat schon verloren. Sie hat Star-Appeal und ist gleichzeitig total nahbar.

Sie hat extreme Facetten und sie hat sich in den letzten Jahren persönlich enorm weiterentwickelt. All das und ihre Prominenz macht es nicht einfach, einen passenden Mann zu finden. Sie hat auch nur den Besten verdient. Wir suchen weiter, leider - oder zum Glück - ohne Kamera.

Welchen Rat haben Sie für Evelyn und für Langzeit-Singles allgemein? Gibt es ein Rezept für die Liebe?

Zuerst sollte man den Blick nach innen richten: "Bin ich überhaupt bereit und offen für die Liebe? Welche hinderlichen Partnerwahl-Muster habe ich in mir?" Erst, wenn man sich selbst genügend kennt, liebt und weiß, wann man zufrieden ist, lohnt es sich die Suche aufzunehmen. Langzeit-Singles haben oft bessere Karten. Schwieriger ist es für jene, die stets viele wechselnde Partner haben. Für alle gilt: Das Ziel, einen passenden Partner zu finden, nicht aus den Augen zu verlieren, sondern laserscharf und positiv weiterzuverfolgen.

Mein Rezept für die Liebe sind die 3 K's: Kompromisse, Konfliktfähigkeit und Kommitment. Denn auch wenn die Verliebtheit noch so groß ist, nur wer die 3 K's beherzigt, bei dem kann Liebe wachsen. Es gibt noch ein 4tes K., das der Kommunikation. Auch hierin lohnt es sich, immer besser zu werden.

Danke für das Interview!

