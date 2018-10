Wer kennt es nicht? Hin und wieder übermannt uns der Heißhunger und dann kommt gern mal die schnelle Fritte in die Tüte. Bei dieser Kalorienbombe bleibt es meist leider nicht - am besten schmecken uns die Kartoffelstifte mit Ketchup oder Mayo. Wer darauf nicht verzichten möchte, sollte - wenn er zwischen roter und weißer Sauce wählen kann, zu dem im Vergleich sehr viel gesünderen Ketchup greifen. Dr. Kurscheid empfiehlt, diesen mit Tomatenmark zu verlängern:

Zum einen wird der Zuckeranteil an der Gesamtmenge geringer und damit die Kalorienzufuhr (bei gleicher Portionsmenge) gesenkt, dabei sogar der Geschmack intensiviert und besser für´s Herz ist es allemal. Das gilt auch für die Zubereitung in der Heißluftfritteuse - die ist, so der Total gesund!- Doktor, die beste Art, um Tiefkühlpommes dank gut kontrollierter Wärmezufuhr zuzubereiten.

Am besten schmecken ihm persönlich die selbst gemachten Fritten: