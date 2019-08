Ungelogen - das ehrlichste Gespräch deines Lebens

Egal ob Freunde, Paare, Kollegen oder Familien - ehrlich währt am längsten. Doch was, wenn die Fronten verhärtet sind und keiner mehr weiß, was er glauben soll? 20 Fragen, 20 Antworten: Zwei Personen stellen sich dem ehrlichsten Gespräch ihres Lebens und erfahren endlich die Wahrheit von ihrem Gegenüber. Experten begleiten das Gespräch, werten die Antworten mithilfe eines Lügendetektors aus und deuten die Mimik und Gestik der Kandidaten, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.